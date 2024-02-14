Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow У ГУР розповіли, як Україні вдається протидіяти російській пропаганді arrow

У ГУР розповіли, як Україні вдається протидіяти російській пропаганді

14 лютого 2024 15:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У ГУР розповіли, як Україні вдається протидіяти російській пропаганді
Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

З початку повномасштабної війни Україна не просто бореться з російськими окупантами на фронті, а й виграє дезінформаційні пропагандистські атаки РФ.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов під час пресконференції  "Два роки інформаційної війни. Висновки та перспективи" в Києві в середу, 14 лютого, передає кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Як Україна протидіє пропаганді ворога

"Це є дуже добре, адже в ресурсному плані наші величини не збігаються, тому ми можемо протидіяти російській дезінформації завдяки згуртованості, єдності як Сил безпеки й оборони, політичного керівництва, експертного середовища, так і медіасередовища", — зауважив Юсов.

За словами речника, робота інформаційних волонтерів теж є надзвичайно важливою в цей час. Юсов додав, що найголовнішим є те, що на боці України — правда, яка полягає в тому, що українці захищають себе від несправедливої агресії та геноцидної війни. 

"І ці фактори є ключовими, адже дозволяють нам вигравати цю інформаційну війну, і я переконаний, що так буде і в майбутньому", — запевнив представник ГУР.

Нагадаємо, росіяни поширюють фейкову інформацію про наступ на Сумщину. Проте у МВА спростували такі дані. 

Також в РФ поширюють чергову брехню щодо того, що Україні потрібно начебто мобілізувати жінок та навіть дітей на війну через великі втрати ЗСУ.

дезінформація
пропаганда
інформація
війна в Україні
ГУР
Росія
Андрій Юсов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

Актуальне по темі