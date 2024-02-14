У ГУР розповіли, як Україні вдається протидіяти російській пропаганді

Речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Фото: УНІАН

З початку повномасштабної війни Україна не просто бореться з російськими окупантами на фронті, а й виграє дезінформаційні пропагандистські атаки РФ.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов під час пресконференції "Два роки інформаційної війни. Висновки та перспективи" в Києві в середу, 14 лютого, передає кореспондент Новини.LIVE.

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"Це є дуже добре, адже в ресурсному плані наші величини не збігаються, тому ми можемо протидіяти російській дезінформації завдяки згуртованості, єдності як Сил безпеки й оборони, політичного керівництва, експертного середовища, так і медіасередовища", — зауважив Юсов.

За словами речника, робота інформаційних волонтерів теж є надзвичайно важливою в цей час. Юсов додав, що найголовнішим є те, що на боці України — правда, яка полягає в тому, що українці захищають себе від несправедливої агресії та геноцидної війни.

"І ці фактори є ключовими, адже дозволяють нам вигравати цю інформаційну війну, і я переконаний, що так буде і в майбутньому", — запевнив представник ГУР.

Нагадаємо, росіяни поширюють фейкову інформацію про наступ на Сумщину. Проте у МВА спростували такі дані.

Також в РФ поширюють чергову брехню щодо того, що Україні потрібно начебто мобілізувати жінок та навіть дітей на війну через великі втрати ЗСУ.