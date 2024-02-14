В ГУР рассказали, как Украине удается противодействовать российской пропаганде

Спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Фото: УНИАН

С начала полномасштабной войны Украина не просто борется с российскими оккупантами на фронте, но и выигрывает дезинформационные пропагандистские атаки РФ.

Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов во время пресс-конференции "Два года информационной войны. Выводы и перспективы" в Киеве в среду, 14 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Это очень хорошо, ведь в ресурсном плане наши величины не совпадают, поэтому мы можем противодействовать российской дезинформации благодаря сплоченности, единству как Сил безопасности и обороны, политического руководства, экспертной среды, так и медиасреды", — отметил Юсов.

По словам спикера, работа информационных волонтеров тоже чрезвычайно важна в это время. Юсов добавил, что самое главное в том, что на стороне Украины — правда, которая заключается в том, что украинцы защищают себя от несправедливой агрессии и геноцидной войны.

"И эти факторы являются ключевыми, ведь позволяют нам выигрывать эту информационную войну, и я убежден, что так будет и в будущем", — заверил представитель ГУР.

Напомним, россияне распространяют фейковую информацию о наступлении на Сумщину. Однако в МВА опровергли такие данные.

Также в РФ распространяют очередную ложь о том, что Украине нужно якобы мобилизовать женщин и даже детей на войну из-за больших потерь ВСУ.