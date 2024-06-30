Потери оккупантов на войне в Украине на 30 июня — статистика Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

За последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Враг продолжает нести значительные потери в войне.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 30 июня.

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Общие потери российских оккупантов ориентировочно составили:

личного состава — около 542 700 (1140) человек;

танков — 8 080 (+7) единиц;

боевых бронированных машин — 15 524 (+19) единицы;

артиллерийских систем — 14 533 (+53) единиц;

РСЗО — 1 110 (+1) единиц;

средств ПВО — 873 (+2) единицы;

самолетов — 360 (+0) единиц;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 11 584 (+46) единицы;

крылатых ракет — 2331 (+0) единица;

кораблей/катеров — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 19 643 (+75) единицы;

специальной техники — 2 448 (+12) единицы.

Ориентировочные потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин заявил, что началось серийное производство украинских дальнобойных дронов для ударов по стратегическим объектам РФ более чем на 1000 км. По его словам, большие ресурсы и мощная промышленность РФ подтолкнули украинских производителей стать более нелинейными и инновационными.

Также глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что постоянно идет работа, в том числе над вражескими системами противовоздушной обороны. Он многозначительно добавил, что впереди много сюрпризов.