Потери оккупантов на войне в Украине на 30 июня — статистика Генштаба ВСУ

В Генштабе отчитались об обновленных потерях оккупантов на войне в Украине
За последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Враг продолжает нести значительные потери в войне.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 30 июня.
Потери РФ с начала полномасштабного вторжения
Общие потери российских оккупантов ориентировочно составили:
- личного состава — около 542 700 (1140) человек;
- танков — 8 080 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин — 15 524 (+19) единицы;
- артиллерийских систем — 14 533 (+53) единиц;
- РСЗО — 1 110 (+1) единиц;
- средств ПВО — 873 (+2) единицы;
- самолетов — 360 (+0) единиц;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 11 584 (+46) единицы;
- крылатых ракет — 2331 (+0) единица;
- кораблей/катеров — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 19 643 (+75) единицы;
- специальной техники — 2 448 (+12) единицы.
Напомним, генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин заявил, что началось серийное производство украинских дальнобойных дронов для ударов по стратегическим объектам РФ более чем на 1000 км. По его словам, большие ресурсы и мощная промышленность РФ подтолкнули украинских производителей стать более нелинейными и инновационными.
Также глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что постоянно идет работа, в том числе над вражескими системами противовоздушной обороны. Он многозначительно добавил, что впереди много сюрпризов.
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