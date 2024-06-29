Оновлені втрати окупантів на війні проти України — статистика від Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Протягом минулої доби українським військовим вдалося ліквідувати понад тисячу російських окупантів. Бійці ЗСУ також залишили противника без важливої техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у суботу, 29 червня.

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Втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення

У Генштабі ЗСУ повідомили, що загальні втрати ворога орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 541 560 (+1070) осіб;

танків — 8 073 (+7) одиниці;

бойових броньованих машин — 15 505 (+25) одиниць;

артилерійських систем — 14 480 (+57) одиниць;

РСЗВ — 1109 (+0) одиниць;

засобів ППО — 871 (+0) одиниця;

літаків — 360 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 538 (+29) одиниць;

крилатих ракет — 2 331 (+2) одиниця;

кораблів/катерів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 19 568 (+54) одиниць;

спеціальної техніки — 2 436 (+5) одиниць.

Орієнтовні втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських військових у Часовому Яру. Ворог не полишає надію витіснити наших бійців із займаних рубежів.

Також захисники 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України встановили Державний Прапор в одному з населених пунктів Росії. Зробити це воїнам вдалося за допомогою безпілотника.