Оновлені втрати окупантів на війні проти України — статистика від Генштабу ЗСУ

У Генштабі назвали втрати окупантів протягом останньої доби
Протягом минулої доби українським військовим вдалося ліквідувати понад тисячу російських окупантів. Бійці ЗСУ також залишили противника без важливої техніки.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у суботу, 29 червня.
Втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення
У Генштабі ЗСУ повідомили, що загальні втрати ворога орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 541 560 (+1070) осіб;
- танків — 8 073 (+7) одиниці;
- бойових броньованих машин — 15 505 (+25) одиниць;
- артилерійських систем — 14 480 (+57) одиниць;
- РСЗВ — 1109 (+0) одиниць;
- засобів ППО — 871 (+0) одиниця;
- літаків — 360 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 538 (+29) одиниць;
- крилатих ракет — 2 331 (+2) одиниця;
- кораблів/катерів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19 568 (+54) одиниць;
- спеціальної техніки — 2 436 (+5) одиниць.
Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських військових у Часовому Яру. Ворог не полишає надію витіснити наших бійців із займаних рубежів.
Також захисники 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України встановили Державний Прапор в одному з населених пунктів Росії. Зробити це воїнам вдалося за допомогою безпілотника.
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