Обновленные потери оккупантов на войне против Украины — статистика от Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

За прошедшие сутки украинским военным удалось ликвидировать более тысячи российских оккупантов. Бойцы ВСУ также оставили противника без важной техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в субботу, 29 июня.

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Потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения

В Генштабе ВСУ сообщили, что общие потери врага ориентировочно составили:

личного состава — около 541 560 (+1070) человек;

танков — 8 073 (+7) единицы;

боевых бронированных машин — 15 505 (+25) единиц;

артиллерийских систем — 14 480 (+57) единиц;

РСЗО — 1109 (+0) единиц;

средств ПВО — 871 (+0) единица;

самолетов — 360 (+0) единиц;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 11 538 (+29) единиц;

крылатых ракет — 2 331 (+2) единица;

кораблей/катеров — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 19 568 (+54) единиц;

специальной техники — 2 436 (+5) единиц.

Ориентировочные потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских военных в Часовом Яру. Враг не оставляет надежду вытеснить наших бойцов из занимаемых рубежей.

Также защитники 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины установили Государственной Флаг в одном из населенных пунктов России. Сделать это воинам удалось при помощи беспилотника.