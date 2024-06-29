Обновленные потери оккупантов на войне против Украины — статистика от Генштаба ВСУ

В Генштабе назвали потери оккупантов в течение последних суток
За прошедшие сутки украинским военным удалось ликвидировать более тысячи российских оккупантов. Бойцы ВСУ также оставили противника без важной техники.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в субботу, 29 июня.
Потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения
В Генштабе ВСУ сообщили, что общие потери врага ориентировочно составили:
- личного состава — около 541 560 (+1070) человек;
- танков — 8 073 (+7) единицы;
- боевых бронированных машин — 15 505 (+25) единиц;
- артиллерийских систем — 14 480 (+57) единиц;
- РСЗО — 1109 (+0) единиц;
- средств ПВО — 871 (+0) единица;
- самолетов — 360 (+0) единиц;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 11 538 (+29) единиц;
- крылатых ракет — 2 331 (+2) единица;
- кораблей/катеров — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 19 568 (+54) единиц;
- специальной техники — 2 436 (+5) единиц.
Напомним, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских военных в Часовом Яру. Враг не оставляет надежду вытеснить наших бойцов из занимаемых рубежей.
Также защитники 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины установили Государственной Флаг в одном из населенных пунктов России. Сделать это воинам удалось при помощи беспилотника.
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