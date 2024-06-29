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В Генштабе назвали потери оккупантов в течение последних суток

29 июня 2024 07:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обновленные потери оккупантов на войне против Украины — статистика от Генштаба ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За прошедшие сутки украинским военным удалось ликвидировать более тысячи российских оккупантов. Бойцы ВСУ также оставили противника без важной техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в субботу, 29 июня.

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В Генштабе ВСУ сообщили, что общие потери врага ориентировочно составили:

  • личного состава — около 541 560 (+1070) человек;
  • танков — 8 073 (+7) единицы;
  • боевых бронированных машин — 15 505 (+25) единиц;
  • артиллерийских систем — 14 480 (+57) единиц;
  • РСЗО — 1109 (+0) единиц;
  • средств ПВО — 871 (+0) единица;
  • самолетов — 360 (+0) единиц;
  • вертолетов — 326 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 11 538 (+29) единиц;
  • крылатых ракет — 2 331 (+2) единица;
  • кораблей/катеров — 28 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 19 568 (+54) единиц;
  • специальной техники — 2 436 (+5) единиц.
Потери окупантов на войне против Украины
Ориентировочные потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских военных в Часовом Яру. Враг не оставляет надежду вытеснить наших бойцов из занимаемых рубежей.

Также защитники 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины установили Государственной Флаг в одном из населенных пунктов России. Сделать это воинам удалось при помощи беспилотника.

война
ВСУ
россияне
Украина
военная техника
оккупанты
Генштаб ВСУ

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