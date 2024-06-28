Війна в Україні — росіяни, ймовірно, втратили цілу бригаду на Харківщині

Російські десантники. Фото: Reuters

У травні цього року Росія відкрила новий фронт, розпочавши наступ на півночі Харківщини. Під час бойових дій під Вовчанськом окупанти, ймовірно, втратили цілу повітряно-десантну бригаду.

Про це повідомило видання Forbes у п'ятницю, 28 червня.

Читайте також:

Росіяни втратили повітряно-десантну бригаду

Російський наступ на Харківщину, ймовірно, мав на меті захоплення великої території для розташування важкої артилерії поблизу Харкова або навіть для окупації міста.

Проте нещодавно стало відомо, що ЗСУ знищили елітну російську повітряно-десантну бригаду, яка розташувалася у районі Вовчанська три тижні тому. Інформація про це з'явилася в телеграм-каналі "Николаевский Ванёк", де зазначається, що "вся 83-тя повітряно-десантна бригада терміново відводиться в тил для відновлення боєздатності". Окупанти зазнали значних втрат, через що їм не вдається продовжувати бойові дії. Також повідомляється, що у ворога є значна кількість втрат, включаючи 500-х, тобто солдат, які відмовилися воювати.

"Якщо це підтвердиться, це буде серйозна втрата для нового російського північного угруповання військ, що включає близько семи полків і бригад. А втрати росіян у Вовчанську можуть стати набагато більшими, оскільки ті, хто вижив із цілого батальйону — а це сотні військовослужбовців — опинилися замкненими на хімічному заводі в центрі Вовчанська", — зазначається в статті.

Відомо, що 83-та повітряно-десантна бригада вважається елітним підрозділом. Весною ця бригада активно брала участь у боях за Часів Яр.

Нагадаємо, що бійці Національної гвардії знищили російський штурмовий літак Су-25. Це сталося у Донецькій області.

Раніше ми писали, що протягом минулої доби українським військовим вдалося ліквідувати чималу кількість ворожої техніки — танків, бойових броньованих машин, автомобільної техніки та артилерійських систем. Також ворог втратив 1 170 осіб особового складу.