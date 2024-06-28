Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ЗСУ arrow Армія Росії, ймовірно, втратила цілу бригаду під Вовчанськом, — Forbes arrow

Армія Росії, ймовірно, втратила цілу бригаду під Вовчанськом, — Forbes

28 червня 2024 16:54
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Війна в Україні — росіяни, ймовірно, втратили цілу бригаду на Харківщині
Російські десантники. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У травні цього року Росія відкрила новий фронт, розпочавши наступ на півночі Харківщини. Під час бойових дій під Вовчанськом окупанти, ймовірно, втратили цілу повітряно-десантну бригаду.

Про це повідомило видання Forbes у п'ятницю, 28 червня.

Читайте також:

Росіяни втратили повітряно-десантну бригаду

Російський наступ на Харківщину, ймовірно, мав на меті захоплення великої території для розташування важкої артилерії поблизу Харкова або навіть для окупації міста.

Проте нещодавно стало відомо, що ЗСУ знищили елітну російську повітряно-десантну бригаду, яка розташувалася у районі Вовчанська три тижні тому. Інформація про це з'явилася в телеграм-каналі "Николаевский Ванёк", де зазначається, що "вся 83-тя повітряно-десантна бригада терміново відводиться в тил для відновлення боєздатності". Окупанти зазнали значних втрат, через що їм не вдається продовжувати бойові дії. Також повідомляється, що у ворога є значна кількість втрат, включаючи 500-х, тобто солдат, які відмовилися воювати.

"Якщо це підтвердиться, це буде серйозна втрата для нового російського північного угруповання військ, що включає близько семи полків і бригад. А втрати росіян у Вовчанську можуть стати набагато більшими, оскільки ті, хто вижив із цілого батальйону — а це сотні військовослужбовців — опинилися замкненими на хімічному заводі в центрі Вовчанська", — зазначається в статті.

Відомо, що 83-та повітряно-десантна бригада вважається елітним підрозділом. Весною ця бригада активно брала участь у боях за Часів Яр.

Нагадаємо, що бійці Національної гвардії знищили російський штурмовий літак Су-25. Це сталося у Донецькій області.

Раніше ми писали, що протягом минулої доби українським військовим вдалося ліквідувати чималу кількість ворожої техніки — танків, бойових броньованих машин, автомобільної техніки та артилерійських систем. Також ворог втратив 1 170 осіб особового складу

війна
російські війська
ЗСУ
росіяни
Україна
окупанти
війна в Україні
втрати окупантів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

28 червня 2024
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми