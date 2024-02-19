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До Джанкою прибули вагнерівці — партизани АТЕШ розповіли деталі

19 лютого 2024 10:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
До Джанкою прибули вагнерівці — партизани АТЕШ розповіли деталі
Вагнерівці в Джанкої. Фото: "АТЕШ"
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Учасники партизанського руху "АТЕШ" виявили прибуття великої кількості окупантів до тимчасово окупованого Криму. Серед новоприбулих до Джанкою помітили найманців ПВК "Вагнер".

Про це повідомляють партизани руху "АТЕШ" у Telegram-каналі в понеділок, 19 лютого.

До Криму прибули вагнерівці

"Агенти нашого руху повідомляють, що до Джанкою прибуло багато нових російських військових. Серед новоприбулих були помічені маркування сумнозвісної ПВК "Вагнер", — йдеться у повідомленні.

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Окупанти в Джанкої. Фото: "АТЕШ"

Також партизани помітили військових з підрозділу бойових медиків "Друїд", 80-ї окремої арктичної бригади, військові автомобілі з Архангельської області та представників республіки Комі.

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Окупанти в Джанкої. Фото: "АТЕШ"
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Військова техніка. Фото: "АТЕШ"
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Військова техніка. Фото: "АТЕШ"
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Окупант в Джанкої. Фото: "АТЕШ"

В "АТЕШ" зауважили, що Джанкой став справжнім логістичним центром окупантів та плацдармом на вільні українські території.

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Окупанти в Джанкої. Фото: "АТЕШ"
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Окупанти в Джанкої. Фото: "АТЕШ"

"Добре, що наші агенти продовжують працювати, внаслідок чого ми вже маємо низку результативних "прильотів". Але справжній успіх ще попереду!" — додали учасники руху.

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Скриншот допису "АТЕШ"

Нагадаємо, учасники "АТЕШ" здійснили чергову диверсію в Росії. Вони підпалили релейну шафу на одній із залізничних станцій у Волгоградській області.

Також ми писали, що партизани знайшли російську військову техніку в Джанкойському районі Криму. Ворог планує транспортувати її на передову.

Крим
ПВК Вагнера
окупанти
партизани
окупація
війна в Україні

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