До Джанкою прибули вагнерівці — партизани АТЕШ розповіли деталі
Учасники партизанського руху "АТЕШ" виявили прибуття великої кількості окупантів до тимчасово окупованого Криму. Серед новоприбулих до Джанкою помітили найманців ПВК "Вагнер".
Про це повідомляють партизани руху "АТЕШ" у Telegram-каналі в понеділок, 19 лютого.
До Криму прибули вагнерівці
"Агенти нашого руху повідомляють, що до Джанкою прибуло багато нових російських військових. Серед новоприбулих були помічені маркування сумнозвісної ПВК "Вагнер", — йдеться у повідомленні.
Також партизани помітили військових з підрозділу бойових медиків "Друїд", 80-ї окремої арктичної бригади, військові автомобілі з Архангельської області та представників республіки Комі.
В "АТЕШ" зауважили, що Джанкой став справжнім логістичним центром окупантів та плацдармом на вільні українські території.
"Добре, що наші агенти продовжують працювати, внаслідок чого ми вже маємо низку результативних "прильотів". Але справжній успіх ще попереду!" — додали учасники руху.
Нагадаємо, учасники "АТЕШ" здійснили чергову диверсію в Росії. Вони підпалили релейну шафу на одній із залізничних станцій у Волгоградській області.
Також ми писали, що партизани знайшли російську військову техніку в Джанкойському районі Криму. Ворог планує транспортувати її на передову.
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