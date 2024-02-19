В Джанкой прибыли вагнеровцы — партизаны АТЕШ рассказали детали

Вагнеровцы в Джанкое. Фото: "АТЕШ"

Участники партизанского движения "АТЕШ" обнаружили прибытие большого количества оккупантов во временно оккупированный Крым. Среди прибывших в Джанкой заметили наемников ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщают партизаны движения "АТЕШ" в Telegram-канале в понедельник, 19 февраля.

В Крым прибыли вагнеровцы

"Агенты нашего движения сообщают, что в Джанкой прибыло много новых российских военных. Среди новоприбывших была замечена маркировка печально известной ЧВК "Вагнер", — говорится в сообщении.

Оккупанты в Джанкое. Фото: "АТЕШ"

Также партизаны заметили военных из подразделения боевых медиков "Друид", 80-й отдельной арктической бригады, военные автомобили из Архангельской области и представителей республики Коми.

Оккупанты в Джанкое. Фото: "АТЕШ"

Военная техника. Фото: "АТЕШ"

Военная техника. Фото: "АТЕШ"

Оккупант в Джанкое. Фото: "АТЕШ"

В "АТЕШ" отметили, что Джанкой стал настоящим логистическим центром оккупантов и плацдармом на свободные украинские территории.

Оккупанты в Джанкое. Фото: "АТЕШ"

Оккупанты в Джанкое. Фото: "АТЕШ"

"Хорошо, что наши агенты продолжают работать, в результате чего мы уже имеем ряд результативных "прилетов". Но настоящий успех еще впереди!" — добавили участники движения.

Скриншот поста АТЕШ

Напомним, участники "АТЕШ" совершили очередную диверсию в России. Они подожгли релейный шкаф на одной из железнодорожных станций в Волгоградской области.

Также мы писали, что партизаны обнаружили российскую военную технику в Джанкойском районе Крыма. Враг планирует транспортировать ее на передовую.