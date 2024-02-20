В Донецке раздались мощные взрывы — горит здание "правительства ДНР"
20 февраля 2024 14:32
Пожар во временно оккупированном Донецке. Фото: скриншот с видео
Во временно оккупированном Донецке во вторник, 20 февраля, прогремели мощные взрывы. Зафиксирован пожар в районе здания так называемого "правительства ДНР".
Видео и фото из Донецка распространились в соцсетях.
Взрывы в Донецке
В городе виден густой дым, который поднимается из здания правительства "ДНР". К тому же, в сети публикуют последствия взрывов.
Напомним, 16 февраля в российской Астрахани произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил 400 квадратных метров.
Также 15 февраля в российской столице Москва произошел пожар в здании площадки для проведения мероприятий "Известия Hall".
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