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В Донецке раздались мощные взрывы — горит здание "правительства ДНР"

20 февраля 2024 14:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Донецке раздались мощные взрывы — горит здание "правительства ДНР"
Пожар во временно оккупированном Донецке. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во временно оккупированном Донецке во вторник, 20 февраля, прогремели мощные взрывы. Зафиксирован пожар в районе здания так называемого "правительства ДНР".

Видео и фото из Донецка распространились в соцсетях.

Взрывы в Донецке

В городе виден густой дым, который поднимается из здания правительства "ДНР". К тому же, в сети публикуют последствия взрывов.

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Последствия взрывов в Донецке. Фото: t.me/WarlnMyEyes
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Последствия взрывов в Донецке. Фото: t.me/WarlnMyEyes
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Последствия взрывов в Донецке. Фото: t.me/itsdonetsk
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Последствия взрывов в Донецке. Фото: t.me/itsdonetsk

Напомним, 16 февраля в российской Астрахани произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил 400 квадратных метров.

Также 15 февраля в российской столице Москва произошел пожар в здании площадки для проведения мероприятий "Известия Hall".

ДНР
война
пожар
взрыв
Донецк
оккупация

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