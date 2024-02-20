В Донецке раздались мощные взрывы — горит здание "правительства ДНР"

Пожар во временно оккупированном Донецке. Фото: скриншот с видео

Во временно оккупированном Донецке во вторник, 20 февраля, прогремели мощные взрывы. Зафиксирован пожар в районе здания так называемого "правительства ДНР".

Видео и фото из Донецка распространились в соцсетях.

Взрывы в Донецке

В городе виден густой дым, который поднимается из здания правительства "ДНР". К тому же, в сети публикуют последствия взрывов.

Последствия взрывов в Донецке. Фото: t.me/WarlnMyEyes

Последствия взрывов в Донецке. Фото: t.me/WarlnMyEyes

Последствия взрывов в Донецке. Фото: t.me/itsdonetsk

Последствия взрывов в Донецке. Фото: t.me/itsdonetsk

Напомним, 16 февраля в российской Астрахани произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил 400 квадратных метров.

Также 15 февраля в российской столице Москва произошел пожар в здании площадки для проведения мероприятий "Известия Hall".