У Дніпрі виявили чотирьох постраждалих — в ОВА показали наслідки обстрілу РФ

Наслідки російського обстрілу Дніпра 25 лютого. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок російського обстрілу Дніпра в неділю, 25 лютого, виявили чотирьох постраждалих. Також ворог зруйнував 10 будинків та кілька авто.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наслідки російського обстрілу Дніпра 25 лютого

Лисак розповів, що травми отримали чоловіки 41 і 49 років та жінки 20 та 60 років. Їх доправили до лікарні.

Наслідки російського обстрілу Дніпра 25 лютого. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Крім того, окупанти пошкодили 10 приватних будинків та кілька авто.

Наслідки російського обстрілу Дніпра 25 лютого. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Ворог знову скеровує свою зброю на мирні міста. Тримаймося Підтримуймо Сили оборони! Маємо вигнати терористів з нашої землі. Перемогти — заради майбутнього", — додав очільник ОВА.

Наслідки російського обстрілу Дніпра 25 лютого. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Нагадаємо, що за словами місцевих жителів, у Дніпрі лунали потужні вибухи ввечері в неділю, 25 лютого. Було зафіксовано комбіновану атаку.

Також ми писали, що за словами мера Дніпра Бориса Філатова у місті зафіксовано руйнування та є поранені.

Додамо, що Лисак назвав кількість ворожих цілей, які вдалося збити силам ППО над Дніпропетровською областю.