У Дніпрі виявили чотирьох постраждалих — в ОВА показали наслідки обстрілу РФ
Внаслідок російського обстрілу Дніпра в неділю, 25 лютого, виявили чотирьох постраждалих. Також ворог зруйнував 10 будинків та кілька авто.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наслідки російського обстрілу Дніпра 25 лютого
Лисак розповів, що травми отримали чоловіки 41 і 49 років та жінки 20 та 60 років. Їх доправили до лікарні.
Крім того, окупанти пошкодили 10 приватних будинків та кілька авто.
"Ворог знову скеровує свою зброю на мирні міста. Тримаймося Підтримуймо Сили оборони! Маємо вигнати терористів з нашої землі. Перемогти — заради майбутнього", — додав очільник ОВА.
Нагадаємо, що за словами місцевих жителів, у Дніпрі лунали потужні вибухи ввечері в неділю, 25 лютого. Було зафіксовано комбіновану атаку.
Також ми писали, що за словами мера Дніпра Бориса Філатова у місті зафіксовано руйнування та є поранені.
Додамо, що Лисак назвав кількість ворожих цілей, які вдалося збити силам ППО над Дніпропетровською областю.
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