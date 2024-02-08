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Які інновації застосувала Росія у атаці на Україну 7 лютого — в ISW проаналізували

8 лютого 2024 07:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Які інновації застосувала Росія у атаці на Україну 7 лютого — в ISW проаналізували
Пожежа в багатоповерхівці в Києві внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Масований ракетний обстріл України 7 лютого символізує гонитву за інноваціями та адаптацією, в якій головними учасниками є Росія та Україна. Йдеться про те, що Російська Федерація почала розробляти нові стратегії та використовувати іншу зброю для атак по Україні. Зокрема, було використано ракети "Циркон" та північнокорейську повітряну зброю. 

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у середу, 7 лютого.

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Як відомо, українська протиповітряна оборона успішно ліквідувала більшість крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також безпілотників типу Shahed. Зазначається, що ймовірно атака вищезгаданим озброєнням є відвертальним маневром для української ППО. Повітряним силам ЗСУ не вдалося 7 лютого збити крилаті ракети Х-22, балістичні "Іскандер-М", та авіаційні "земля-повітря" С-300.

"Можливо, російські війська спеціально розробили цей ударний пакет, щоб відволікти українську протиповітряну оборону за допомогою комбінації Х-101 і "Шахеда" з наміром допомогти іншим ракетам пробитися до призначених цілей", — припускають в ISW.

Також згадуються ракети "Циркон", які Росія у середу вперше випустила по Україні. Як вказують в Інституті вивчення війни, "Циркони" зазвичай стріляють з морських суден по інших кораблях або прибережним цілям, тому російським військам, можливо, довелося адаптувати їх для ударів по цілях, розташованим в глибині країни.

"Російські сили, схоже, інтегрували північнокорейські ракети у свої ударні пакети, які українським силам, можливо, було важче виявити та збити", — зазначили в ISW.

Нагадаємо, вранці 7 лютого в Києві містяни прокинулись від вибухів. Російська армія завдавала ракетних ударів по декількох районах міста. В результаті обстрілу спалахнув багатоповерховий будинок в Голосіївському районі.

Загалом кількість постраждалих склала вже 40 осіб і чотири людини загинули.

Додамо, у Київській МВА показали кадри, як жителі столиці оговтуються після ракетного обстрілу РФ. Для допомоги киянам було залучено працівників ДСНС, психологів.

війна
росіяни
Україна
обстріли
ISW
Інновації
ракети
атака

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