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В британской разведке рассказали, грозит ли новая ракета РФ "Циркон" украинской ПВО

14 февраля 2024 14:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В британской разведке рассказали, грозит ли новая ракета РФ "Циркон" украинской ПВО
Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон". Иллюстративное фото: росСМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В разведке Великобритании заявили, что новая российская гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" станет угрозой украинской противовоздушной обороны. Причиной тому большая скорость и маневренность воздушного оружия.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в среду, 14 февраля.

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Ракета РФ "Циркон" станет серьезным вызовом для украинской ПВО

Российские войска опробовали новую систему оружия — гиперзвуковую ракету "Циркон". Согласно отчету разведки, воздушное оружие этого образца оккупанты применили во время обстрела Киева 7 февраля.

Планировалось, что "Цирконы" будет использовать российский флот, однако из-за отсутствия кораблей для транспортировки ракет в Черном море применение изменилось. Российское руководство отдало приказ производить пуски ракет, вероятно, из наземной системы береговой обороны К-300.

По данным британских аналитиков, использование "Цирконов" станет серьезным вызовом для украинского ПВО. Угроза для городов существует из-за быстроты и маневренности новых ракет РФ.

Доклад британской разведки
Доклад английской разведки. Фото: Министерство обороны Великобритании

Напомним, "Циркон" — это российская противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета, которую приняли на вооружение в январе 2023 года. Ее применили во время последней атаки по Киеву. На ракете была обнаружена специфическая маркировка 3М22.

Как известно, 7 февраля россияне атаковали Киев ракетами. Из-за обстрела в столице вспыхнул многоэтажный дом в Голосеевском районе. Также пылали автомобили и помещения СТО. Сообщалось о четырех погибших и 40 пострадавших. 14 февраля стало известно, что количество жертв атаки возросло до пяти человек.

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