Протисупутникова зброя - у Байдена підтвердили загрозу

Джон Кірбі. Фото: Reuters

Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Росія розробляє протисупутникову зброю і наразі вона не несе безпосередньої загрози.

Про це Кірбі сказав під час брифінгу у Вашингтоні у четвер, 15 лютого.

Протисупутникова зброя — що відомо

"Я хочу відразу пояснити кілька речей. По-перше, це не активна функція, яку було розгорнуто. І хоча пошуки Росії цього конкретного потенціалу викликають занепокоєння, безпосередньої загрози чиїйсь безпеці немає", — сказав американський чиновник.

Він зауважив, що йдеться не про зброю для удару по землі, а про протисупутниковий потенціал, який розвиває Росія.

"Ми не говоримо про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або фізичного знищення тут на землі. Втім ми уважно стежимо за цією російською діяльністю і продовжуватимемо сприймати її дуже серйозно", — зазначив Кірбі.

Він відмовився коментувати чи йдеться саме про ядерну зброю. Уточнив лише, що така зброя несе загрозу для комунікації і логістики усього людства.

"Включаючи той факт, що у нас є астронавти на низькій орбіті, які також можуть бути під загрозою через протисупутникові дії. Отже, мова йде про людські життя", — додав Кірбі.

Нагадаємо, раніше Джон Кірбі заявив, що Україна може втратити Авдіївку через нестачу в українських захисників необхідної кількості артилерійських боєприпасів.

А експрезидент США Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги Джо Байдена на виборах, чинний лідер Штатів "подарує" Україну президенту Росії Володимиру Путіну, і додав, що ніколи не дозволить голові Кремля "господарювати" в Україні.