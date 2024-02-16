Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow У Байдена підтвердили загрозу протисупутникової зброї arrow

У Байдена підтвердили загрозу протисупутникової зброї

16 лютого 2024 05:46
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Протисупутникова зброя - у Байдена підтвердили загрозу
Джон Кірбі. Фото: Reuters
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Росія розробляє протисупутникову зброю і наразі вона не несе безпосередньої загрози.

Про це Кірбі сказав під час брифінгу у Вашингтоні у четвер, 15 лютого.

Протисупутникова зброя — що відомо

"Я хочу відразу пояснити кілька речей. По-перше, це не активна функція, яку було розгорнуто. І хоча пошуки Росії цього конкретного потенціалу викликають занепокоєння, безпосередньої загрози чиїйсь безпеці немає", — сказав американський чиновник.

Він зауважив, що йдеться не про зброю для удару по землі, а про протисупутниковий потенціал, який розвиває Росія.

"Ми не говоримо про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або фізичного знищення тут на землі. Втім ми уважно стежимо за цією російською діяльністю і продовжуватимемо сприймати її дуже серйозно", — зазначив Кірбі.

Він відмовився коментувати чи йдеться саме про ядерну зброю. Уточнив лише, що така зброя несе загрозу для комунікації і логістики усього людства.

"Включаючи той факт, що у нас є астронавти на низькій орбіті, які також можуть бути під загрозою через протисупутникові дії. Отже, мова йде про людські життя", — додав Кірбі.

Нагадаємо, раніше Джон Кірбі заявив, що Україна може втратити Авдіївку через нестачу в українських захисників необхідної кількості артилерійських боєприпасів. 

А експрезидент США Дональд Трамп заявив, що у разі перемоги Джо Байдена на виборах, чинний лідер Штатів "подарує" Україну президенту Росії Володимиру Путіну, і додав, що ніколи не дозволить голові Кремля "господарювати" в Україні.

США
зброя
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі