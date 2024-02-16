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У Байдена подтвердили угрозу противоспутникового оружия

16 февраля 2024 05:46
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Противоспутниковое оружие – у Байдена подтвердили угрозу
Джон Кирби. Фото: Reuters
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие и в настоящее время не несет непосредственной угрозы.

Об этом Кирби сказал на брифинге в Вашингтоне в четверг, 15 февраля.

Противоспутниковое оружие — что известно

"Я хочу сразу объяснить несколько вещей. Во-первых, это не активная функция, которая была развернута. И хотя поиски России этого конкретного потенциала вызывают беспокойство, непосредственной угрозы чьей-то безопасности нет", — сказал американский чиновник.

Он отметил, что речь идет не об оружии для удара по земле, а о противоспутниковом потенциале, который развивает Россия.

"Мы не говорим об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей или физического уничтожения здесь на земле. Впрочем, мы внимательно следим за этой российской деятельностью и будем продолжать воспринимать ее очень серьезно", — отметил Кирби.

Он отказался комментировать речь именно о ядерном оружии. Уточнил лишь, что такое оружие представляет угрозу для коммуникации и логистики всего человечества.

"Включая тот факт, что у нас есть астронавты на низкой орбите, которые также могут быть под угрозой из-за противоспутниковых действий. Следовательно, речь идет о человеческих жизни", — добавил Кирби.

Напомним, ранее Джон Кирби заявил, что Украина может потерять Авдеевку из-за нехватки украинских защитников необходимого количества артиллерийских боеприпасов.

А экспрезидент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы Джо Байдена на выборах действующий лидер Штатов "подарит" Украину президенту России Владимиру Путину и добавил, что никогда не позволит главе Кремля "хозяйничать" в Украине.

США
оружие
Россия

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