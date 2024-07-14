Пташка звернулася з проханням про перевірку 59 ОМБр — реакція військових

Катерина "Пташка" Поліщук. Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

Бійці 59 окремої мотопіхотної бригади відреагували на слова військовослужбовиці Катерини "Пташки" Поліщук про заклик провести перевірку дій командира бригади Богдана Шевчука. Проте у підрозділі заявили, що сама військовослужбовиця не служить з ними.

Про це заявив офіцер 59 ОМБр Сергій Цехоцький у коментарі hromadske.

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За словами Цехоцького, Поліщук не служила у бригаді, а працювала з нею як волонтерка.

"Робити висновки та давати оцінку роботі будь-якого командира, це зовсім неправильно. Для цього треба мати певну освіту, знання і так далі. А давати оцінку, бо хтось щось десь сказав… Щоб казати про те, що той командир хороший, а той поганий, треба мати якісь підстави", — каже він.

Цехоцький зауважив: якби він був на місці "Пташки" — то точно відреагував би на це, бо має на це право, відповідні знання та досвід. Він також стверджує, що Шевчук, попри свій молодий вік, "зі шкіри пнеться", щоб щось зробити та забезпечити.

"Він весь час в русі, не сидить в штабі просто, він їздить по підрозділах там і так далі. Це реально боляче, б'є по моральному духу, і взагалі таке не можна виносити на простір", — заявив військовий.

Що передувало

Нагадаємо, раніше "Пташка" закликала Президента України Володимира Зеленського провести перевірку дій командира 59 окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука, бо за її словами той нібито виконує злочинні накази та нехтує життям військових.

А також ми повідомляли, що бійці 24 бригади імені короля Данила звернулися до вищого командування ЗСУ з закликом поновити Романа Мамавка на посаді комбрига, оскільки той відмовився віддавати наказ про початок контратаки в Часовому Яру, і врятував бригаду від "м'ясного штурму".