Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ЗСУ arrow У 59-й ОМБр відреагували на допис "Пташки" про перевірку arrow

У 59-й ОМБр відреагували на допис "Пташки" про перевірку

14 липня 2024 18:40
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Пташка звернулася з проханням про перевірку 59 ОМБр — реакція військових
Катерина "Пташка" Поліщук. Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Бійці 59 окремої мотопіхотної бригади відреагували на слова військовослужбовиці Катерини "Пташки" Поліщук про заклик провести перевірку дій командира бригади Богдана Шевчука. Проте у підрозділі заявили, що сама військовослужбовиця не служить з ними. 

Про це заявив офіцер 59 ОМБр Сергій Цехоцький у коментарі hromadske.

Читайте також:

В 59 ОМБр відреагували на слова "Пташки"

За словами Цехоцького, Поліщук не служила у бригаді, а працювала з нею як волонтерка.

"Робити висновки та давати оцінку роботі будь-якого командира, це зовсім неправильно. Для цього треба мати певну освіту, знання і так далі. А давати оцінку, бо хтось щось десь сказав… Щоб казати про те, що той командир хороший, а той поганий, треба мати якісь підстави", — каже він.

Цехоцький зауважив: якби він був на місці "Пташки" — то точно відреагував би на це, бо має на це право, відповідні знання та досвід. Він також стверджує, що Шевчук, попри свій молодий вік, "зі шкіри пнеться", щоб щось зробити та забезпечити.

"Він весь час в русі, не сидить в штабі просто, він їздить по підрозділах там і так далі. Це реально боляче, б'є по моральному духу, і взагалі таке не можна виносити на простір", — заявив військовий.

Що передувало 

Нагадаємо, раніше  "Пташка" закликала Президента України Володимира Зеленського провести перевірку дій командира 59 окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука, бо за її словами той нібито виконує злочинні накази та нехтує життям військових.

А також ми повідомляли, що бійці 24 бригади імені короля Данила звернулися до вищого командування ЗСУ з закликом поновити Романа Мамавка на посаді комбрига, оскільки той відмовився віддавати наказ про початок контратаки в Часовому Яру, і врятував бригаду від "м'ясного штурму".

ЗСУ Україна порушення військові злочини перевірки війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня