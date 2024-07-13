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Командира 24 ОМБр відсторонили від роботи — бійці зробили важливе звернення

13 липня 2024 19:41
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
В 24 ОМБр підтримали командира Романа Мамавко, який порушив наказ Сирського — деталі
Командир 24 ОМБр Роман Мамавко. Фото: Facebook: 24 ОМБр імені короля Данила
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Не так давно з'явилася інформація, що вище командування ЗСУ відсторонило командира 24 бригади імені короля Данила, Романа Мамавка, який відмовився віддавати наказ про початок контратаки в Часовому Яру. Самі бійці заявили, що той врятував бригаду від "м'ясного штурму".

Про це йдеться у зверненні бійців, яке було опубліковано в офіційних соцмережах підрозділу.

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Як заявили самі бійці через нестачу особового складу, артилерійської та авіапідтримки, озброєння та боєприпасів, наказ генералітету Олександра Сирського про проведення контрнаступу є воєнним злочином, який відмовився виконувати Мамавко.

"Подібне зневажливе ставлення до життів військовослужбовців бригади є неприпустимим і повинно бути ретельно розслідувано компетентними органами. Рішення про відсторонення від посади командира 24 ОМБр, який відмовився відправляти своїх підлеглих у свідомо м'ясний штурм, має бути скасовано", — йдеться у заяві. 

Кілька місяців тому, як пишуть бійці, бригада була виведена на доукомплектування. Натомість її знову перекинули на один з найважчих напрямків фронту, попри переконання командування ЗСУ, що найвищим пріоритетом є життя і здоров'я солдатів.

"Скільки ще раз на третій рік війни потрібно знищити особовий склад бригади, щоб це гасло дійсно стало керівництвом до дії для всіх без винятку рівнів командирів?", — висловлюють невдоволення військові.

зсу зняття командира
Скриншот офіційного звернення бійців 24 ОМБр

Нагадаємо, раніше нардепка Мар'яна Безугла звинуватила Олександра Сирського у знищенні росіянами українських військових літаків у Миргороді та заявила, що той на посаді головкома не виправив прогалин у командуванні військом.

Крім того, заяву на чинного головкома вона подала не лише до ДБР, а до СБУ й Офісу Президента України, а копію направила Міністерству оборони України.

ЗСУ Україна Донецька область військові війна в Україні командир Часів Яр

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