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В 59-й ОМБр отреагировали на сообщение "Пташки" о проверке

14 июля 2024 18:40
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
"Пташка" обратилась с просьбой о проверке 59 ОМБр — реакция военных
Екатерина "Пташка" Полищук. Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады отреагировали на слова военнослужащей Екатерины "Пташки" Полищук с призывом провести проверку действий командира бригады Богдана Шевчука. Однако в подразделении заявили, что сама военнослужащая не служит с ними.

Об этом заявил офицер 59 ОМБр Сергей Цехоцкий в комментарии hromadske.

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По словам Цехоцкого, Полищук не служила в бригаде, а работала с ней как волонтер.

"Делать выводы и давать оценку работе любого командира, это совсем неправильно. Для этого нужно иметь определенное образование, знания и так далее. А давать оценку, потому что кто-то где-то сказал... Чтобы говорить о том, что тот командир хороший, а тот плохой, надо иметь какие-то основания", — говорит он.

Цехоцкий заметил: будь он на месте "Пташки" — то точно отреагировал бы на это, потому что имеет на это право, соответствующие знания и опыт. Он также утверждает, что Шевчук, несмотря на свой молодой возраст, "из кожи лезет", чтобы что-то сделать и обеспечить.

"Он все время в движении, не сидит в штабе просто, он ездит по подразделениям там и так далее. Это реально больно, бьет по нравственному духу, и вообще такое нельзя выносить в пространство", — заявил военный.

Что предшествовало

Напомним, ранее "Пташка" призвала Президента Украины Владимира Зеленского провести проверку действий командира 59 отдельной мотопехотной бригады Богдана Шевчука, поскольку по ее словам тот якобы выполняет преступные приказы и пренебрегает жизнью военных.

А также мы сообщали, что бойцы 24 бригады имени короля Даниила обратились в высшее командование ВСУ с призывом восстановить Романа Мамавка в должности комбрига, поскольку тот отказался отдавать приказ о начале контратаки в Часовом Яру и спас бригаду от "мясного штурма".

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