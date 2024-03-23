Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Теракти проти цивільних — як окупанти атакували українські ТРЦ за два роки великої війни arrow

Теракти проти цивільних — як окупанти атакували українські ТРЦ за два роки великої війни

23 березня 2024 23:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Теракти проти цивільних — як окупанти атакували українські ТРЦ за два роки великої війни
Наслідки російського обстрілу українського ТРЦ. Фото: ТРК "Рудана"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти декілька разів атакували торгово-розважальні центри. Вони використовують теракти проти мирних як спосіб ведення війни.

Про атаки на українські ТРЦ повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Обстріли росіянами українських ТРЦ

  • 9 березня 2022 року російські окупанти вдарили ракетою по ТРЦ Nikolsky в Харкові. Вона влучила в технічний п’ятий поверх та пройшла через два перекриття аж до третього. На щастя, люди не постраждали, адже обстріл стався після 22:00;
  • 20 березня 2022 року загарбники розбомбили ТЦ Retroville у Києві. Жертвами стали вісім людей. До того ж окупанти пошкодили авто, фітнес-клуб, бізнес-центр та житлові будинки;
  • 25 травня 2022 року одна з декількох російських ракет влучила в ТЦ "Аврора" в Запоріжжі;
  • 27 червня 2022 року росіяни поцілили ракетою по ТЦ "Амстор" у Кременчуці. Президент України Володимир Зеленський розповів, що на момент удару у центрі перебували близько 1 000 людей. На жаль, 22 людини загинули, ще понад 60 отримали поранення;
  • 3 травня 2023 року армія РФ вдарила по "Епіцентру" у Херсоні. На той момент він був єдиним гіпермаркетом, який працював у місті. Окупанти вбили трьох людей;
  • 29 грудня 2023 року одна з російських ракет прилетіла в ТРЦ Apollo у Дніпрі. Інші ворожі цілі поцілили в пологовий будинок. Атака РФ вбила шість людей;
  • 8 січня 2024 року російська ракета поцілила по ТРК "Сонячна галерея" в Кривому Розі. Осколкові поранення отримав 58-річний чоловік;
  • 6 березня 2024 року загарбники знищили "Епіцентр" в Нікополі.

Нагадаємо, 23 березня окупанти обстріляли Харків. Під ворожим ударом опинилися складські приміщення та будівля підприємства.

Також перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео моменту влучання російського дрона типу Shahed в декількох десятках метрів від поліцейських, рятувальників та медиків. Вони надавали допомогу постраждалим внаслідок попереднього влучання БпЛА в цивільні обʼєкти та житлові будинки. 

війна
українці
росіяни
Україна
обстріли
ТРЦ
окупанти
ракети
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

16 березня 2024

17:15Голова МВС України розказав, що було ціллю окупантів в Одесі