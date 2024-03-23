Теракти проти цивільних — як окупанти атакували українські ТРЦ за два роки великої війни
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти декілька разів атакували торгово-розважальні центри. Вони використовують теракти проти мирних як спосіб ведення війни.
Про атаки на українські ТРЦ повідомляють Новини.LIVE.
Обстріли росіянами українських ТРЦ
- 9 березня 2022 року російські окупанти вдарили ракетою по ТРЦ Nikolsky в Харкові. Вона влучила в технічний п’ятий поверх та пройшла через два перекриття аж до третього. На щастя, люди не постраждали, адже обстріл стався після 22:00;
- 20 березня 2022 року загарбники розбомбили ТЦ Retroville у Києві. Жертвами стали вісім людей. До того ж окупанти пошкодили авто, фітнес-клуб, бізнес-центр та житлові будинки;
- 25 травня 2022 року одна з декількох російських ракет влучила в ТЦ "Аврора" в Запоріжжі;
- 27 червня 2022 року росіяни поцілили ракетою по ТЦ "Амстор" у Кременчуці. Президент України Володимир Зеленський розповів, що на момент удару у центрі перебували близько 1 000 людей. На жаль, 22 людини загинули, ще понад 60 отримали поранення;
- 3 травня 2023 року армія РФ вдарила по "Епіцентру" у Херсоні. На той момент він був єдиним гіпермаркетом, який працював у місті. Окупанти вбили трьох людей;
- 29 грудня 2023 року одна з російських ракет прилетіла в ТРЦ Apollo у Дніпрі. Інші ворожі цілі поцілили в пологовий будинок. Атака РФ вбила шість людей;
- 8 січня 2024 року російська ракета поцілила по ТРК "Сонячна галерея" в Кривому Розі. Осколкові поранення отримав 58-річний чоловік;
- 6 березня 2024 року загарбники знищили "Епіцентр" в Нікополі.
Нагадаємо, 23 березня окупанти обстріляли Харків. Під ворожим ударом опинилися складські приміщення та будівля підприємства.
Також перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео моменту влучання російського дрона типу Shahed в декількох десятках метрів від поліцейських, рятувальників та медиків. Вони надавали допомогу постраждалим внаслідок попереднього влучання БпЛА в цивільні обʼєкти та житлові будинки.
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