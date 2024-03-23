Теракти проти цивільних — як окупанти атакували українські ТРЦ за два роки великої війни

Наслідки російського обстрілу українського ТРЦ. Фото: ТРК "Рудана"

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти декілька разів атакували торгово-розважальні центри. Вони використовують теракти проти мирних як спосіб ведення війни.

Про атаки на українські ТРЦ повідомляють Новини.LIVE.

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Обстріли росіянами українських ТРЦ

9 березня 2022 року російські окупанти вдарили ракетою по ТРЦ Nikolsky в Харкові. Вона влучила в технічний п’ятий поверх та пройшла через два перекриття аж до третього. На щастя, люди не постраждали, адже обстріл стався після 22:00;

20 березня 2022 року загарбники розбомбили ТЦ Retroville у Києві. Жертвами стали вісім людей. До того ж окупанти пошкодили авто, фітнес-клуб, бізнес-центр та житлові будинки;

25 травня 2022 року одна з декількох російських ракет влучила в ТЦ "Аврора" в Запоріжжі;

27 червня 2022 року росіяни поцілили ракетою по ТЦ "Амстор" у Кременчуці. Президент України Володимир Зеленський розповів, що на момент удару у центрі перебували близько 1 000 людей. На жаль, 22 людини загинули, ще понад 60 отримали поранення;

3 травня 2023 року армія РФ вдарила по "Епіцентру" у Херсоні. На той момент він був єдиним гіпермаркетом, який працював у місті. Окупанти вбили трьох людей;

29 грудня 2023 року одна з російських ракет прилетіла в ТРЦ Apollo у Дніпрі. Інші ворожі цілі поцілили в пологовий будинок. Атака РФ вбила шість людей;

8 січня 2024 року російська ракета поцілила по ТРК "Сонячна галерея" в Кривому Розі. Осколкові поранення отримав 58-річний чоловік;

6 березня 2024 року загарбники знищили "Епіцентр" в Нікополі.

Нагадаємо, 23 березня окупанти обстріляли Харків. Під ворожим ударом опинилися складські приміщення та будівля підприємства.

Також перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео моменту влучання російського дрона типу Shahed в декількох десятках метрів від поліцейських, рятувальників та медиків. Вони надавали допомогу постраждалим внаслідок попереднього влучання БпЛА в цивільні обʼєкти та житлові будинки.