У Нацполіції показали момент влучання "шахеда" поряд з рятувальниками та медиками

Вибух. Фото ілюстративне: Вінницька ОВА

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео моменту влучання російського дрона типу Shahed в декількох десятках метрів від поліцейських, рятувальників та медиків. Вони надавали допомогу постраждалим внаслідок попереднього влучання БпЛА в цивільні обʼєкти та житлові будинки.

Відео Олексій Білошицький опублікував у Telegram у суботу, 23 березня.

Читайте також:

Вибух дрона

Внаслідок атаки окупантів постраждали поліцейський та рятувальник.

Білошицький наголосив, що противник використовує тактику "подвійних ударів", що націлена на вбивство людей, які прибули на місце першого вибуху для надання допомоги.

"Цивільні, рятувальники, медики та поліцейські стають першими жертвами другого "прильоту". Це найцинічніша тактика відпрацьована ворогом в багатьох куточках світу, де вони ставили на землю свій вонючий лапоть", — зазначив він.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції закликав людей слідкувати за сигналами повітряної тривоги та їхнім завершенням. Він просить не залишати укриття до відбою.

"Війна триває, ворог постійно змінює тактику, але ми на варті, як і завжди, пліч-о-пліч з вами та з усіма силами оборони", — додав Білошицький.

Нагадаємо, 23 березня окупанти 14 разів обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок цього постраждала 34-річна жінка.

Також в ніч проти 23 березня окупанти атакували Харків дронами "шахед". Ворог здійснив повторний обстріл в той час, коли на місце удару прибули рятувальники та поліція.