Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow У Нацполіції показали момент влучання "шахеда" поряд з рятувальниками та медиками arrow

У Нацполіції показали момент влучання "шахеда" поряд з рятувальниками та медиками

23 березня 2024 21:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Нацполіції показали момент влучання "шахеда" поряд з рятувальниками та медиками
Вибух. Фото ілюстративне: Вінницька ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео моменту влучання російського дрона типу Shahed в декількох десятках метрів від поліцейських, рятувальників та медиків. Вони надавали допомогу постраждалим внаслідок попереднього влучання БпЛА в цивільні обʼєкти та житлові будинки. 

Відео Олексій Білошицький опублікував у Telegram у суботу, 23 березня.

Читайте також:

Вибух дрона 

Внаслідок атаки окупантів постраждали поліцейський та рятувальник.

Білошицький наголосив, що противник використовує тактику "подвійних ударів", що націлена на вбивство людей, які прибули на місце першого вибуху для надання допомоги.

"Цивільні, рятувальники, медики та поліцейські стають першими жертвами другого "прильоту". Це найцинічніша тактика відпрацьована ворогом в багатьох куточках світу, де вони ставили на землю свій вонючий лапоть", — зазначив він.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції закликав людей слідкувати за сигналами повітряної тривоги та їхнім завершенням. Він просить не залишати укриття до відбою. 

"Війна триває, ворог постійно змінює тактику, але ми на варті, як і завжди, пліч-о-пліч з вами та з усіма силами оборони", — додав Білошицький.

Нагадаємо, 23 березня окупанти 14 разів обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок цього постраждала 34-річна жінка.

Також в ніч проти 23 березня окупанти атакували Харків дронами "шахед". Ворог здійснив повторний обстріл в той час, коли на місце удару прибули рятувальники та поліція.

війна
поліція
безпілотники
медики
обстріли
рятувальники
дрон Шахід-136
дрони
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

16 березня 2024

17:15Голова МВС України розказав, що було ціллю окупантів в Одесі