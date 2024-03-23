Теракты против гражданских — как оккупанты атаковали украинские ТРЦ за два года большой войны
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты несколько раз атаковали торгово-развлекательные центры. Они используют теракты против мирных как способ ведения войны.
Об атаках на украинские ТРЦ сообщают Новини.LIVE.
Обстрелы россиянами украинских ТРЦ
- 9 марта 2022 года российские оккупанты ударили ракетой по ТРЦ Nikolsky в Харькове. Она попала в технический пятый этаж и прошла через два перекрытия до третьего. К счастью, люди не пострадали, ведь обстрел произошел после 22:00;
- 20 марта 2022 года захватчики разбомбили ТЦ Retroville в Киеве. Жертвами стали восемь человек. К тому же оккупанты повредили авто, фитнес-клуб, бизнес-центр и жилые дома;
- 25 мая 2022 года одна из нескольких российских ракет попала в ТЦ "Аврора" в Запорожье;
- 27 июня 2022 россияне попали ракетой по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на момент удара в центре находились около 1 000 человек. К сожалению, 22 человека погибли, еще более 60 получили ранения;
- 3 мая 2023 года армия РФ ударила по "Эпицентру" в Херсоне. На тот момент он был единственным гипермаркетом, работавшим в городе. Оккупанты убили трех человек;
- 29 декабря 2023 года одна из российских ракет прилетела в ТРЦ Apollo в Днепре. Другие вражеские цели попали в роддом. Атака РФ убила шесть человек;
- 8 января 2024 года российская ракета попала по ТРК "Солнечная галерея" в Кривом Роге. Осколочные ранения получил 58-летний мужчина;
- 6 марта 2024 года захватчики уничтожили "Эпицентр" в Никополе.
Напомним, 23 марта оккупанты обстреляли Харьков. Под вражеским ударом оказались складские помещения и здание предприятия.
Также первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видео момента попадания российского дрона типа Shahed в нескольких десятках метров от полицейских, спасателей и медиков. Они оказывали помощь пострадавшим в результате предварительного попадания БпЛА в гражданские объекты и жилые дома.
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