Сухаревський пояснив, для чого Україні потрібно створити Сили безпілотних систем

Заступник головнокомандувача Збройних Сил України Вадим Сухаревський. Фото: Новини.LIVE

ЗСУ планують створити у своїй структурі Сили безпілотних систем. Вони мають стати "надійним плечем" для бойових бригад, що дасть можливість "асиметрично відповідати" на дії російських окупантів.

Про це заявив заступник головнокомандувача Збройних Сил України Вадим Сухаревський під час форуму "Україна. Рік 2024".

Для чого потрібні Сили безпілотних систем

За його словами, ці сили стануть потужним "кулаком", який буде виконувати реальні завдання на фронті.

"Метою нашої команди є три основні тези: ефективність, системність та аналіз застосування Сил безпілотних систем. Це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, який буде надійним плечем підтримки для наших бойових бригад. Це буде той елемент, який дасть можливість асиметрично відповідати на дії противника і завдавати йому максимальних втрат", — запевнив він.

Як планують створити таку структуру в ЗСУ

Водночас міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що створення таких сил стане головним завданням у 2024 році.

"Сьогодні йде класифікація дронів за артилерійським еквівалентом, наприклад, мінометні, артилерійські тощо. Буде дуже цікаве, але непросте завдання побудувати нові сили. Останній раз такі сили будувались 100 років тому. Побудова нових систем буде головним завданням цього року. Є виробники, які спроможні виробляти дрони, РЕБ і багато іншого, тепер головне питання — як це інтегрувати і управляти", — розповів Камишін.

Нагадаємо, під час форуму Камишін розповів, що в Україні з'явилася нова далекобійна зброя, яку вже використовували для ударів вглиб території РФ.

Також міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, як дрони допомагають ЗСУ на полі бою.