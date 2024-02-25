Сухаревский объяснил, для чего Украине нужно создать Силы беспилотных систем

Заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Вадим Сухаревский. Фото: Новини.LIVE

ВСУ планируют создать в своей структуре Силы беспилотных систем. Они должны стать "надежным плечом" для боевых бригад, что позволит "асимметрично отвечать" на действия российских оккупантов.

Об этом заявил заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Вадим Сухаревский во время форума "Україна. Рік 2024".

Зачем нужны Силы беспилотных систем

По его словам, эти силы станут мощным "кулаком", который будет выполнять реальные задачи на фронте.

"Целью нашей команды являются три основных тезиса: эффективность, системность и анализ применения Сил беспилотных систем. Это будет мощный кулак, который будет решать реальные задачи на поле боя, который будет надежным плечом поддержки для наших боевых бригад. Это будет тот элемент, который даст возможность асимметрично отвечать на действия противника и наносить ему максимальные потери", — заверил он.

Как планируют создать такую структуру в ВСУ

В то же время, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что создание таких сил станет главной задачей в 2024 году.

"Сегодня идет классификация дронов по артиллерийскому эквиваленту, например, минометные, артиллерийские и т.д. Будет очень интересная, но непростая задача построить новые силы. Последний раз такие силы строились 100 лет назад. Построение новых систем будет главной задачей этого года. Есть производители, которые способны производят дроны, РЭБ и многое другое, теперь главный вопрос как это интегрировать и управлять", — рассказал Камышин.

Напомним, во время форума Камышин рассказал, что в Украине появилось новое дальнобойное оружие, которое уже использовали для ударов вглубь территории РФ.

Также министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как дроны помогают ВСУ на поле боя.