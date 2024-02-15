Столтенберг назвав значну кількість дронів, які НАТО передасть Україні в 2024 році

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

У Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники протягом 2024 року планують доставити Україні мільйон дронів. Загалом у цьому процесі збираються взяти участь щонайменше 20 країн Альянсу.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу в Брюсселі.

НАТО передасть Україні безпілотники

"Група союзників збирається об'єднати зусилля і передати Україні мільйон безпілотників, 20 союзників по НАТО також погодилися створити коаліцію з розмінування. Все це допоможе зберегти життя українців", — сказав він.

Крім того, генсек Північноатлантичного альянсу висловив сподівання, що Конгрес США ухвалить законопроєкт з військовою допомогою для України якомога швидше.

Раніше ми повідомляли, що Столтенберг заявив, що військова допомога Україні не є благодійністю. За його словами, це інвестиції у власну безпеку.

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Україну можуть не запросити до Альянсу на майбутньому саміті у Вашингтоні. Він відбудеться 9-11 липня 2024 року.