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Столтенберг назвал значительное количество дронов, которые НАТО передаст Украине в 2024 году

15 февраля 2024 18:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Столтенберг назвал значительное количество дронов, которые НАТО передаст Украине в 2024 году
Генсек НАТО Энс Столтенберг. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные союзники в течение 2024 года планируют доставить Украине миллион дронов. Всего в этом процессе собираются принять участие не менее 20 стран Альянса.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

НАТО передаст Украине беспилотники

"Группа союзников собирается объединить усилия и передать Украине миллион беспилотников, 20 союзников по НАТО также согласились создать коалицию по разминированию. Все это поможет сохранить жизнь украинцев", — сказал он.

Кроме того, генсек Североатлантического альянса выразил надежду, что Конгресс США примет законопроект с военной помощью для Украины как можно скорее.

Ранее мы сообщали, что Столтенберг заявил, что военная помощь Украине не благотворительна. По его словам, это инвестиции в собственную сохранность.

Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что Украину могут не пригласить в Альянс на предстоящем саммите в Вашингтоне. Он пройдет 9-11 июля 2024 года.

США
война
НАТО
Украина
дроны

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