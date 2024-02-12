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Стало відомо, скільки українських біженців мають статус тимчасового захисту в ЄС

12 лютого 2024 22:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, скільки українських біженців мають статус тимчасового захисту в ЄС
Біженці з України. Фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Понад 4 млн українців, які виїхали через російське вторгнення, користуються тимчасовим захистом в країнах Європейського Союзу станом на 31 грудня 2023 року. Серед найпопулярніших країн для біженців є, зокрема, Німеччина.

Про це йдеться на сайті ЄС.

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Основні країни ЄС, які приймали людей для тимчасового захисту з України:

  • Німеччина — 1 251 245 осіб (29,0% від загальної кількості ЄС);
  • Польща — 954 795; (22,1% від загальної кількості ЄС);
  • Чехія — 373 035 (8,7% від загальної кількості ЄС).
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Країни ЄС, в яких перебувають біженці. Фото: ЄС

Найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося у таких країнах:

  • Німеччина — +15 285 (+1,2%);
  • Чехія — +3 705 (+1,0%);
  • Іспанія — +2255 (+ 1,2%).

Водночас їх кількість зменшилася у трьох країнах Євросоюзу, а саме — в Італії (-125 осіб; -0,1%), Франції (-245 осіб; -0,4%) та Польщі (-315 осіб; -0,0%).

Нагадаємо, у Німеччині 75% біженців з України не працюють. Водночас зайнятість у країні мають лише 25,2% українських громадян, які виїхали через російське вторгнення. 

Також ми писали, що Польща продовжила тимчасовий захист для біженців з України, які змушені були тікати від повномасштабної агресії РФ.

Європейський союз
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біженці
війна в Україні

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