Стало відомо, скільки українських біженців мають статус тимчасового захисту в ЄС

Біженці з України. Фото: AFP

Понад 4 млн українців, які виїхали через російське вторгнення, користуються тимчасовим захистом в країнах Європейського Союзу станом на 31 грудня 2023 року. Серед найпопулярніших країн для біженців є, зокрема, Німеччина.

Про це йдеться на сайті ЄС.

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Основні країни ЄС, які приймали людей для тимчасового захисту з України:

Німеччина — 1 251 245 осіб (29,0% від загальної кількості ЄС);

Польща — 954 795; (22,1% від загальної кількості ЄС);

Чехія — 373 035 (8,7% від загальної кількості ЄС).

Країни ЄС, в яких перебувають біженці. Фото: ЄС

Найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося у таких країнах:

Німеччина — +15 285 (+1,2%);

Чехія — +3 705 (+1,0%);

Іспанія — +2255 (+ 1,2%).

Водночас їх кількість зменшилася у трьох країнах Євросоюзу, а саме — в Італії (-125 осіб; -0,1%), Франції (-245 осіб; -0,4%) та Польщі (-315 осіб; -0,0%).

Нагадаємо, у Німеччині 75% біженців з України не працюють. Водночас зайнятість у країні мають лише 25,2% українських громадян, які виїхали через російське вторгнення.

Також ми писали, що Польща продовжила тимчасовий захист для біженців з України, які змушені були тікати від повномасштабної агресії РФ.