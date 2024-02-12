Стало известно, сколько украинских беженцев имеют статус временной защиты в ЕС

Беженцы из Украины. Фото: AFP

Более 4 млн украинцев, которые выехали из-за российского вторжения, пользуются временной защитой в странах Европейского Союза по состоянию на 31 декабря 2023 года. Среди самых популярных стран для беженцев, в частности, Германия.

Об этом говорится на сайте ЕС.

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Основные страны ЕС, которые принимали людей для временной защиты из Украины:

Германия — 1251245 человек (29,0% от общего количества ЕС);

Польша — 954 795; (22,1% от общего количества ЕС);

Чехия — 373 035 (8,7% от общего количества ЕС).

Страны ЕС, в которых находятся беженцы. Фото: ЕС

Наибольший абсолютный рост количества бенефициаров наблюдался в таких странах:

Германия — +15 285 (+1,2%);

Чехия — +3 705 (+1,0%);

Испания — +2255 (+1,2%).

В то же время их количество уменьшилось в трех странах Союза, а именно в Италии (-125 человек; -0,1%), Франции (-245 человек; -0,4%) и Польше (-315 человек; -0,0%).

Напомним, в Германии 75% беженцев из Украины не работают. В то же время занятость в стране имеют только 25,2% украинских граждан, выехавших из-за российского вторжения.

Также мы писали, что Польша продлила временную защиту для беженцев из Украины, вынужденных убегать от полномасштабной агрессии РФ.