Польща скоротила продовження захисту для біженців з України — який термін

Українські біженці за кордоном. Фото: Вечірній Київ

Польща продовжила тимчасовий захист для біженців з України, які змушені були тікати від повномасштабної російської агресії. Однак на противагу рішенню Ради Європейського Союзу, яке передбачає тимчасовий захист для українців до 4 березня 2025 року, Польща відмовилася від такого терміну й скоротила його до 30 червня 2024 року.

Про це повідомляє Prawo.pl у п'ятницю, 9 лютого.

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"Відповідно до чинних положень закону, перебування громадян України є законним, якщо вони прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року. Уряд запропонував продовжити дію чинних рішень до 30 червня цього року. Тим часом планується розпочати роботу над суттєвими змінами та продовженням терміну дії Закону відповідно до рішення Ради Європейського Союзу", — йдеться в матеріалі.

Згідно з законом для українців продовжується термін дії національних віз і тимчасових дозволів, термін виїзду з Польщі та добровільного повернення, термін дії карт перебування, польських документів, що посвідчують особу іноземців та документів "дозволу на толерантне перебування", а також термін перебування в Польщі, який на підставі шенгенської візи вважається легальним.

Які пільги наразі доступні українцям у Польщі

Таким чином українські біженці продовжать користуватися в Польщі низкою пільг:

доступ до ринку праці;

право на сімейну допомогу:

доступ до медицини;

можливість вести бізнес.

Крім того, Польща розширює спецправа для українських лікарів, стоматологів, медсестер та акушерок, які отримали кваліфікацію за межами ЄС, буде надано можливість отримати дозвіл на працю або умовне право на працю в Європейському Союзі упродовж 28 місяців з початку 24 лютого 2022 року.

Українські біженці в країнах ЄС

Нагадаємо, що цьогоріч правила перебування українських біженців у кількох країнах ЄС змінились, через що зменшилась фінансова допомога та ускладнились правила проживання. Наприклад, уряд Польщі зможе підтримувати біженців з України тільки до вересня 2024 року, після чого планують внести кардинальні зміни до правил допомоги.

Також ми повідомляли, що левова частка біженців з України проживає в Німеччині, яка вже давно випередила Польщу за кількістю українців. Це пов'язано з тим, що в той час, як інші країни ЄС урізують допомогу, умови в Німеччині стають дедалі привабливішими.