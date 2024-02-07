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Стали известны причины мощных взрывов в Ижевске

7 февраля 2024 21:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Стали известны причины мощных взрывов в Ижевске
Взрыв в Ижевске. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Недалеко от российского Ижевска в среду, 7 февраля, раздались мощные взрывы. Они произошли в результате испытаний на военном заводе.

Об этом сообщают в соцсетях.

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Взрывы в Ижевске

В районе села Ягул в 12 км от Ижевска был слышен мощный взрыв. В российском МЧС заявили, что он произошел в ходе технических работ на заводе.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот

В сети также распространяют архивную фотографию с завода, где раздались взрывы. Ранее его посетил российский диктатор Владимир Путин.

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Российский диктатор Владимир Путин на заводе под Ижевском. Фото: t.me/Crimeanwind

"Причиной мощного взрыва в окрестностях Ижевска стали определенные испытания на Воткинском заводе (он производит технику военного и гражданского назначения)", — говорится в сообщении росСМИ.

Также ряд СМИ пишут, что взрыв произошел якобы в ходе плановых испытаний ракетных двигателей.

Напомним, оборонно-промышленная база (ОПБ) РФ не может полностью поддерживать российский резерв, несмотря на способность страны-агрессора поддерживать нынешний ход операций и постоянные действия по усилению российской ОПБ. По словам военного обозревателя Константина Машовца, оперативный и стратегический резервы обычно не боеспособны, однако командование РФ планирует рассмотреть свой резервный компонент как "бездонную бочку".

Также мы писали, что в российском Белгороде сегодня вечером, 7 февраля, раздались взрывы. В городе было несколько "прилетов" из-за объявленной ракетной опасности, в результате чего произошел блекаут.

россия
война
взрыв
россияне
оккупанты

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