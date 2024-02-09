Сколько человек погибло в Мариуполе — правозащитники назвали жуткую цифру

Разрушенный Мариупольский драмтеатр. Фото: Reuters

За первый год полномасштабного вторжения России в Мариуполе Донецкой области погибли не менее 8000 человек. Однако эти цифры неточны, ведь часто несколько человек хоронили в одной могиле и неизвестное количество жертв остаются под завалами.

Об этом свидетельствуют данные Международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) о разрушении Россией Мариуполя.

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Правозащитники пообщались с 240 людьми, преимущественно переселенцами из Мариуполя, а также проанализировали более 850 фотографий, видео, документов и десятки спутниковых снимков. Это позволило им прийти к выводу, что за первый год полномасштабной войны в Мариуполе погибли не менее 8000 тысяч человек.

"Общее число погибших может быть значительно выше, потому что некоторые могилы содержали несколько тел, а остатки других, скорее всего, похоронены под завалами. Также людей хоронили в импровизированных могилах, которые сложно идентифицировать", — объясняют в Human Rights Watch.

В апреле 2022 года мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что в городе погибли не менее 20 тысяч человек. Местные власти оставались на местах и пытались фиксировать всех погибших, пока это было возможно. Однако эти данные тоже не точны.

"Мы и наши партнеры потратили почти два года, чтобы раскрыть правду об ужасных преступлениях, совершенных российскими войсками в Мариуполе. Это расследование направлено на то, чтобы эти преступления никогда не были забыты", — сказал исполнительный директор правозащитной организации Truth Hounds, которая помогала в расследовании, Роман Авраменко.

Правоохранители требуют, чтобы за военные преступления, совершенные в Мариуполе, российский диктатор Владимир Путин и десяток российских чиновников предстали перед международным трибуналом.

Напомним, российские пропагандисты транслируют вроде бы "успешное восстановление" Мариуполя. На самом деле, российские бизнесмены зарабатывают на многомиллионных контрактах, в то время как местные живут в полуразрушенных домах.

Кроме того, россияне активно продают разрушенные квартиры украинцев в Мариуполе. При этом российские агенты недвижимости утверждают, что квартиры нуждаются в ремонте, но это компенсируется "шикарным видом из окна".