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Ситуація в Авдіївці та смерть Навального — військовий Березовець розставив пріоритети

16 лютого 2024 16:39
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Військовий Березовець прокоментував смерть Навального та розповів про ситуацію в Авдіївці
Військовослужбовець ЗСУ Тарас Березовець. Фото: facebook.com/taras.berezovets
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Майор Збройних сил України Тарас Березовець прокоментував смерть російського політика Олексія Навального. Він також розповів про ситуацію в Авдіївці Донецької області. 

Про це він написав у Telegram.

Військовий наголосив, що критична ситуація в Авдіївці Донецької області має відкинути на другий план новину про смерть Навального. 

"Шановні, у нас критична ситуація в Авдіївці. Тому смерть чергового росіянина, навіть політичного вʼязня, яким був Навальний, все ж новина другорядна", — написав він.

Березовець наголосив, що нашою головною метою наразі має бути "знищення російського рейху".

"Головна мета — знищення російського рейху — лишається незмінною. Путін показав свою силу, але водночас свої страхи. Ніщо в рейху більше працює, ні публічність, ні рейтинг, лише особиста лояльність", — сказано в повідомленні. 

Військовослужбовець також нагадав про "бутерброд", яким називав Крим Олексій Навальний у минулому. 

Нагадаємо, що у п'ятницю, 16 лютого, у виправній колонії №3 в Ямало-Ненецькому автономному окрузі помер російський опозиційний 47-річний політик Олексій Навальний. За попередніми даними, у нього нібито відірвався тромб, що й спричинило смерть. Однак, на думку багатьох опозиціонерів РФ, Навального у колонії вбили

Ми також писали про те, що у Третій штурмовій бригаді (ОШБр) ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці Донецької області. Щодня російські окупанти скидають на місто до 80 коригованих авіаційних бомб (КАБ).

ЗСУ
Олексій Навальний
Авдіївка
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