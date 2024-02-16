Военный Березовец прокомментировал смерть Навального и рассказал о ситуации в Авдеевке

Военнослужащий ВСУ Тарас Березовец. Фото: facebook.com/taras.berezovets

Майор Вооруженных сил Украины Тарас Березовец прокомментировал смерть российского политика Алексея Навального. Он также рассказал о ситуации в Авдеевке Донецкой области.

Об этом он написал в Telegram.

Военный отметил, что критическая ситуация в Авдеевке Донецкой области должна отбросить на второй план новость о смерти Навального.

"Уважаемые, у нас критическая ситуация в Авдеевке. Так что смерть очередного россиянина, даже политического заключенного, которым был Навальный, все же новость второстепенна", — написал он.

Березовец подчеркнул, что нашей главной целью должно быть "уничтожение российского рейха".

"Главная цель — уничтожение российского рейха — остается неизменной. Путин показал свою силу, но в то же время свои страхи. Ничто в рейхе больше работает, ни публичность, ни рейтинг, только личная лояльность", — говорится в сообщении.

Военнослужащий также напомнил о "бутерброде", которым называл Крым Алексей Навальный в прошлом.

Напомним, что в пятницу, 16 февраля, в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе скончался российский оппозиционный 47-летний политик Алексей Навальный. По предварительным данным, у него якобы оторвался тромб, что и повлекло смерть. Однако, по мнению многих оппозиционеров РФ, Навального в колонии убили.

Мы также писали о том, что в Третьей штурмовой бригаде (ОШБр) ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке Донецкой области. Ежедневно российские оккупанты сбрасывают на город до 80 корректируемых авиационных бомб (КАБ).