Сырский и Умеров посетили командные пункты в зоне боевых действий

Рустем Умеров и Александр Сырский на фронте. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский и Министр обороны Рустем Умеров посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий. Они заслушали отчеты о ситуации на участках фронта и проанализировали следующие действия нашей армии.

Об этом сообщил Александр Сырский в своем Telegram в воскресенье, 25 февраля.

Поездка Сырского и Умерова на передовые командные пункты

Сырский рассказал, что во время поездки на передовые команды пункты вместе с Умеровым заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках их ответственности. По его словам, россияне регулярно штурмуют позиции наших военных и во многих направлениях фронта ситуация сложная и нуждается в постоянном контроле.

Александр Сырский на фронте. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

"Во время визита мы детально проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые дальнейшие шаги. В частности, по использованию потенциала маневренной и позиционной обороны, а также усилению отдельных участков фронта", — сказал он.

Кроме того, военное руководство пообщалось с командирами бригад и отдельных батальонов по делу на местах. Вместе проанализировали возникающие в бригадах проблемы.

Рустем Умеров и Александр Сырский на фронте. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Рустем Умеров и Александр Сырский на фронте. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Рустем Умеров и Александр Сырский на фронте. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

"В очередной раз я обратил внимание командиров на важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, а также сохранения жизни наших защитников и защитниц. Отдельно поблагодарил командиров бригад и подразделений за решительные действия и инициативу. Несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции. Враг несет непоправимые потери", — добавил Главнокомандующий.

Сырский также сообщил, что для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями безотлагательно на месте принял несколько решений, однако деталей этих решений не раскрыл.

Скриншот сообщение Александра Сырского в Telegram

Напомним, за предыдущие сутки российские оккупанты совершили два безуспешных штурма позиций украинских военных на Херсонском направлении.

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