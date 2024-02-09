Ексочільник Генштабу звернувся до українців — що сказав наостанок

Колишній очільник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Шаптала. Фото: УНІАН

Колишній очільник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Шаптала подякував працівникам штабу, військовим та українцям. Він також згадав полеглих бійців за оборону Батьківщини.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Telegram у п'ятницю, 9 лютого.

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Колишній очільник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Шаптала. Фото: t.me/generalstaff_ua

Що сказав Шаптала

"Згідно з Указом Президента України залишаю пост начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Висловлюю глибоку вдячність злагодженій команді Генерального штабу за підтримку, розуміння та самовіддане виконання завдань", — зазначив колишній голова Генштабу.

Він також подякував військовим та командування ЗСУ. Також Шаптала згадав полеглих воїнів, які захищали країну від лап Росії.

"Схиляю голову перед пам'яттю воїнів, які поклали своє життя за свободу України", — написав український генерал-лейтенант.

Крім того, він подякував й українцям, які "підтримують наше військо".

"Ваш патріотизм та незламність додають сил нашій армії та роблять нашу країну міцнішою. Ваш внесок у майбутню перемогу назавжди залишиться в пам'яті нації", — наголосив Шаптала.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Генштаб ЗСУ"

Що відомо про реформування командування ЗСУ

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський звільнив очільника Генштабу Сергія Шапталу. На його місце голова держави обрав нового кандидата, відомо, хто ним став.

Також ми повідомляли, що Зеленський звільнив і Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Відповідний наказ з'явився в четвер, 8 лютого.

Додамо, що місце Головнокомандувача зайняв Олександр Сирський. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко спрогнозував, яких змін очікувати на передовій 2024 року.