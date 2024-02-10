Сырский поздравил с назначением нового начальника Генштаба ВСУ Баргилевича

Генерал-майор Анатолий Баргилевич. Фото: Минобороны

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский поздравил генерал-майора Анатолия Баргилевича с назначением на должность начальника Генерального Штаба.

Свои поздравления Сырский обнародовал в Telegram в субботу, 10 февраля.

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Сырский поздравил генерал-майора Баргилевича

"Искренне поздравляю генерал-майора Анатолия Владиславовича Баргилевича с назначением на должность Начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины!" — написал Главнокомандующий.

Сырский напомнил, что с Баргилевичем они вместе воевали в Киевской области и вместе обороняли Украину на восточном направлении.

"Он был надежным начальником штаба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Уверен, что его знания и опыт станут важным фактором нашей победы! Честь", — отметил Сырский.

Комментарий от Минобороны

В Министерстве обороны также отреагировали на назначение Баргилевича.

"Выражаю благодарность за службу генерал-лейтенанту Сергею Шаптале, который возглавлял Генеральный штаб в течение этих трудных лет", — отметил министр обороны Рустем Умеров.

Умеров отметил, что верит в опыт и силу генерал-майора Баргилевича, добавив, что занимать эту площадь в такое определяющее для страны время — это большая ответственность.

Замена начальника Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский произвел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Он поблагодарил генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение двух лет полномасштабной войны. Решением главы государства, на эту должность был назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Кроме того, бывший глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала поблагодарил работников штаба, военных и украинцев. Он также упомянул павших бойцов за оборону Родины.