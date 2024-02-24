Сирський переговорив з командувачем сил НАТО

Сирський і Умєров переговорили з Каволі. Фото: скриншот

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом з міністром оборони Рустемом Умєровим у п’ятницю, 23 лютого, обговорив посилення ППО з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це Сирський написав у Telegram у п'ятницю, 23 лютого.

Що відомо про переговори

"Разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим провів змістовну розмову з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі", — написав він.

Сирський зазначив, що поінформував колегу про обстановку на фронті та першочергові потреби Збройних Сил України. Також обговорили аспекти посилення складових протиповітряної оборони України.

"Подякував генералу Каволі особисто та усім партнерам з країн-членів НАТО за допомогу та активну взаємодію у справі визволення української землі від російських окупантів", — повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, 18 лютого Сирський разом з міністром оборони України Рустемом Умєровим та начальником Генерального штабу Збройних сил України Анатолієм Баргилевичем вшанував своїх побратимів та посестер, які загинули в битві за Дебальцеве. За словами Сирського, він воював разом з ними за це місто взимку 2015 року.

Також головком заявив, що війна в Україні завершиться тоді, коли ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року. Він наголосив, що інші варіанти не розглядаються.