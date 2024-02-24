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Сырский переговорил с командующим силами НАТО

24 февраля 2024 02:15
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Сырский переговорил с командующим силами НАТО
Сырский и Умеров переговорили с Каволи. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым в пятницу, 23 февраля, обсудил усиление ПВО с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом Сырский написал в Telegram в пятницу, 23 февраля.

Что известно о переговорах

"Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел содержательный разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи", — написал он.

Сырский отметил, что проинформировал коллегу об обстановке на фронте и первоочередных потребностях Вооруженных Сил Украины. Также обсудили аспекты усиления составляющих противовоздушной обороны Украины.

"Поблагодарил генерала Каволи лично и всех партнеров из стран-членов НАТО за помощь и активное взаимодействие в деле освобождения украинской земли от российских оккупантов", — сообщил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, 18 февраля Сырский вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Анатолием Баргилевичем почтил своих собратьев и сестер, погибших в битве за Дебальцево . По словам Сырского, он воевал вместе с ними за этот город зимой 2015 года.

Также главком заявил, что война в Украине завершится, когда ВСУ выйдут на границы 1991 года. Он подчеркнул, что другие варианты не рассматриваются.

война
НАТО
Александр Сырский
Умеров

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