Вибухи в Миколаєві зараз 10 лютого — мер Сєнкевич пише про пожежу

Сильні вибухи в Миколаєві — військові попереджають про БпЛА
Вибухи в Миколаєві 10 лютого можуть чути місцеві жителі. На місто відбувається атака ударних БпЛА. Також в Миколаївській та сусідніх областях триває повітряна тривога. Раніше серія вибухів пролунала в передмісті Дніпра.
Про це повідомляють соцмережі.
Вибухи в Миколаєві зараз 10 лютого
У Миколаєві під час повітряної тривоги лунали вибухи.
Перед цим Повітряні сили попереджали про групу безпілотників у напрямку до Миколаєва.
Тим часом південь України охопила повітряна тривога, серед "червоних" областей Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька та Дніпропетровська.
Оновлено 23:25. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляє про пожежу на одному з об'єктів. Також він закликає не публікувати кадрів з місця подій.
Оновлено 23:53. "Відкрита територія. Займання сухої трави. Без постраждалих", — уточнив мер Миколаєва.
Нагадаємо, що серія вибухів пролунала в передмісті Дніпра ввечері 10 лютого. Повітряні сили попереджали про "шахеди" в бік міста з півночі.
Також ми писали, що в Україні в низці областей триває повітряна тривога, яку оголосили ввечері 10 лютого. Росія випустила свої безпілотники типу Shahed.
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