Вибухи в Миколаєві зараз 10 лютого — мер Сєнкевич пише про пожежу

Дим підіймається після вибуху в місті. Фото: скриншот

Вибухи в Миколаєві 10 лютого можуть чути місцеві жителі. На місто відбувається атака ударних БпЛА. Також в Миколаївській та сусідніх областях триває повітряна тривога. Раніше серія вибухів пролунала в передмісті Дніпра.

Про це повідомляють соцмережі.

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Вибухи в Миколаєві зараз 10 лютого

У Миколаєві під час повітряної тривоги лунали вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне новини"

Перед цим Повітряні сили попереджали про групу безпілотників у напрямку до Миколаєва.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом південь України охопила повітряна тривога, серед "червоних" областей Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька та Дніпропетровська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:25. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляє про пожежу на одному з об'єктів. Також він закликає не публікувати кадрів з місця подій.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Миколаєва Одександра Сєнкевича

Оновлено 23:53. "Відкрита територія. Займання сухої трави. Без постраждалих", — уточнив мер Миколаєва.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Миколаєва Олександра Сєнкевича

Нагадаємо, що серія вибухів пролунала в передмісті Дніпра ввечері 10 лютого. Повітряні сили попереджали про "шахеди" в бік міста з півночі.

Також ми писали, що в Україні в низці областей триває повітряна тривога, яку оголосили ввечері 10 лютого. Росія випустила свої безпілотники типу Shahed.