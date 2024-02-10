Сильные взрывы в Николаеве - военные предупреждают о БпЛА
10 февраля 2024 23:14
обновлено: 23:27
Дым поднимается после взрыва в городе. Фото: скриншот
Взрывы в Николаеве 10 февраля могут слышаться местные жители. На город происходит атака ударных БПЛА. Также в Николаевской и соседних областях идет воздушная тревога.
Об этом сообщают соцсети.
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В Николаеве во время воздушной тревоги раздавались взрывы.
Перед этим Воздушные силы предупреждали о группе беспилотников в направлении Николаева.
Между тем, юг Украины охватила воздушная тревога.
Обновлено 23:25. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщает о пожаре на одном из объектов. Также он призывает не публиковать кадры с места событий.
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