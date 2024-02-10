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Сильные взрывы в Николаеве - военные предупреждают о БпЛА

10 февраля 2024 23:14
обновлено: 23:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сильные взрывы в Николаеве - военные предупреждают о БпЛА
Дым поднимается после взрыва в городе. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Николаеве 10 февраля могут слышаться местные жители. На город происходит атака ударных БПЛА. Также в Николаевской и соседних областях идет воздушная тревога.

Об этом сообщают соцсети.

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В Николаеве во время воздушной тревоги раздавались взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное новости"

Перед этим Воздушные силы предупреждали о группе беспилотников в направлении Николаева.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Между тем, юг Украины охватила воздушная тревога.

Карта воздушных тревог в Украине 10 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 23:25. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщает о пожаре на одном из объектов. Также он призывает не публиковать кадры с места событий.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Николаева Одександра Сенкевича
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Николаева Одександра Сенкевича

Новость дополняется...

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