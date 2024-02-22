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ВСУ ударили по полигону россиян в Херсонской области — Силы обороны показали как это было

22 февраля 2024 03:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ВСУ ударили по полигону россиян в Херсонской области — Силы обороны показали как это было
Удар по полигону россиян на временно оккупированной Херсонщине. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Силы обороны Украины подтвердили удар Вооруженных сил Украины по вражескому полигону на временно оккупированной территории Херсонской области. Там были оккупанты из 328-го десантно-штурмового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и 81-го самоходно-артиллерийского полка.

Соответствующее видео Силы обороны опубликовали в Telegram в четверг, 22 февраля.

Удар по полигону оккупантов в Херсонской области

Силы обороны утверждают, что руководство группировки российских оккупационных войск "Днепр" приехало посмотреть на "зачистку" Крынок.

"Присоединились к феерическому шоу. Мы же предупреждали: гореть вам в адском огне... Сказано — сделано!" — отметили военные.

Напомним, что 20 февраля ВСУ нанесли удар по полигону оккупантов под Волновахой Донецкой области. В результате успешной работы по меньшей мере 60 захватчиков погибли.

Также мы сообщали, что российские захватчики жаловались и на удары ВСУ по полигону под Иловайском Донецкой области, есть погибшие. Правда подтверждения или опровержения этой информации со стороны украинского командования нет.

ВСУ
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Херсонская область
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