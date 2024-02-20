Швеція передасть Україні найбільший пакет військової допомоги — що до нього увійде
Україна отримає від Швеції найбільший пакет військової допомоги. Його загальна сума 7,1 млрд шведських крон (близько 700 млн доларів).
Про це повідомило Folkbladet у вівторок, 20 лютого.
Військова допомога від Швеції
У новий пакет увійшли:
- десять десантно-штурмових катерів класу Stridsbåt 90;
- 20 десантних катерів;
- підводне озброєння, таке як міни та торпеди;
- ряд зенітних систем типу Robot 70;
- протитанкові роботи моделі TOW;
- гранатомети з боєприпасами;
- артилерійські боєприпаси;
- ручні гранати;
- гранатомети "Карл Густав";
- медичне обладнання;
- автомобілі швидкої допомоги.
До того ж 1 млрд крон спрямують на закупівлю військової техніки, ще 1 млрд — на замовлення нових бойових машин Stridsfordon 90.
"Підтримуючи Україну, ми інвестуємо в нашу безпеку. Якби Росія перемогла, у нас були б набагато більші проблеми з безпекою, ніж сьогодні", — наголосив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Нагадаємо, Нідерланди почали передавати Україні безпілотні літальні апарати в рамках "дронової коаліції". Вони є одним із найважливіших видів озброєння в сучасній війні.
Також адміністрація Байдена розглядає можливість постачання Україні нових потужних балістичних ракет великої дальності. Це озброєння дозволить завдавати удари на більші відстані, включно з територією окупованого Криму.
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