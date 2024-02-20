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Швеція передасть Україні найбільший пакет військової допомоги — що до нього увійде

20 лютого 2024 13:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Швеція передасть Україні найбільший пакет військової допомоги — що до нього увійде
Десантно-штурмовий катер класу Stridsbåt 90. Фото: Forsvarsmakten
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна отримає від Швеції найбільший пакет військової допомоги. Його загальна сума 7,1 млрд шведських крон (близько 700 млн доларів).

Про це повідомило Folkbladet у вівторок, 20 лютого.

Військова допомога від Швеції

У новий пакет увійшли:

  • десять десантно-штурмових катерів класу Stridsbåt 90;
  • 20 десантних катерів;
  • підводне озброєння, таке як міни та торпеди;
  • ряд зенітних систем типу Robot 70;
  • протитанкові роботи моделі TOW;
  • гранатомети з боєприпасами;
  • артилерійські боєприпаси;
  • ручні гранати;
  • гранатомети "Карл Густав";
  • медичне обладнання;
  • автомобілі швидкої допомоги.

До того ж 1 млрд крон спрямують на закупівлю військової техніки, ще 1 млрд — на замовлення нових бойових машин Stridsfordon 90.

"Підтримуючи Україну, ми інвестуємо в нашу безпеку. Якби Росія перемогла, у нас були б набагато більші проблеми з безпекою, ніж сьогодні", — наголосив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Нагадаємо, Нідерланди почали передавати Україні безпілотні літальні апарати в рамках "дронової коаліції". Вони є одним із найважливіших видів озброєння в сучасній війні.

Також адміністрація Байдена розглядає можливість постачання Україні нових потужних балістичних ракет великої дальності. Це озброєння дозволить завдавати удари на більші відстані, включно з територією окупованого Криму.

війна
військова допомога
Швеція
гроші
Україна

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