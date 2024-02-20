Швеция передаст Украине самый большой пакет военной помощи — что в него войдет

Десантно-штурмовой катер класса Stridsbåt 90. Фото: Forsvarsmakten

Украина получит от Швеции самый большой пакет военной помощи. Его общая сумма 7,1 млрд шведских крон (около 700 миллионов долларов).

Об этом сообщило Folkbladet во вторник, 20 февраля.

Военная помощь от Швеции

В новый пакет вошли:

десять десантно-штурмовых катеров класса Stridsbåt 90;

20 десантных катеров;

подводное вооружение, такое как мины и торпеды;

ряд зенитных систем типа Robot 70;

противотанковые работы модели TOW;

гранатометы с боеприпасами;

артиллерийские боеприпасы;

ручные гранаты;

гранатометы "Карл Густав";

медицинское оборудование;

автомобили скорой помощи.

К тому же 1 млрд крон направят на закупку военной техники, еще 1 млрд — на заказ новых боевых машин Stridsfordon 90.

"Поддерживая Украину, мы инвестируем в нашу безопасность. Если бы Россия победила, у нас были бы гораздо большие проблемы с безопасностью, чем сегодня", — подчеркнул министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Напомним, Нидерланды начали передавать Украине беспилотные летательные аппараты в рамках "дроновой коалиции". Они являются одним из самых важных видов вооружения в современной войне.

Также администрация Байдена рассматривает возможность поставки Украине новых мощных баллистических ракет большой дальности. Это вооружение позволит наносить удары на большие расстояния, включая территорию оккупированного Крыма.