Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Швеция передаст Украине самый большой пакет военной помощи — что в него войдет arrow

Швеция передаст Украине самый большой пакет военной помощи — что в него войдет

20 февраля 2024 13:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Швеция передаст Украине самый большой пакет военной помощи — что в него войдет
Десантно-штурмовой катер класса Stridsbåt 90. Фото: Forsvarsmakten
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украина получит от Швеции самый большой пакет военной помощи. Его общая сумма 7,1 млрд шведских крон (около 700 миллионов долларов).

Об этом сообщило Folkbladet во вторник, 20 февраля.

Военная помощь от Швеции

В новый пакет вошли:

  • десять десантно-штурмовых катеров класса Stridsbåt 90;
  • 20 десантных катеров;
  • подводное вооружение, такое как мины и торпеды;
  • ряд зенитных систем типа Robot 70;
  • противотанковые работы модели TOW;
  • гранатометы с боеприпасами;
  • артиллерийские боеприпасы;
  • ручные гранаты;
  • гранатометы "Карл Густав";
  • медицинское оборудование;
  • автомобили скорой помощи.

К тому же 1 млрд крон направят на закупку военной техники, еще 1 млрд — на заказ новых боевых машин Stridsfordon 90.

"Поддерживая Украину, мы инвестируем в нашу безопасность. Если бы Россия победила, у нас были бы гораздо большие проблемы с безопасностью, чем сегодня", — подчеркнул министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Напомним, Нидерланды начали передавать Украине беспилотные летательные аппараты в рамках "дроновой коалиции". Они являются одним из самых важных видов вооружения в современной войне.

Также администрация Байдена рассматривает возможность поставки Украине новых мощных баллистических ракет большой дальности. Это вооружение позволит наносить удары на большие расстояния, включая территорию оккупированного Крыма.

война
военная помощь
Швеция
деньги
Украина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

Актуальное по теме