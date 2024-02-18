Зеленский заявил, что выход из Авдеевки является результатом ослабления помощи оружием Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Синица Александр / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы вышли из Авдеевки из-за ослабления военной помощи нашему государству. Однако, по его словам, мы все вернем.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в эфире единственного телемарафона в субботу, 17 февраля.

Зеленский о выходе ВСУ из Авдеевки

По словам украинского главы государства, все союзники знают, что выход из Авдеевки является следствием уменьшения помощи Украине оружием.

"Мы хотим сохранить жизнь наших ребят, я рад, что такое правильное взвешенное решение есть у военного командования", — прокомментировал президент.

Однако украинский лидер безусловно уверен, что Украина вернет себе все оккупированные Россией территории.

"Мы все вернем, мы ничего этим убийцам не отдадим. И это факт, я в этом уверен, и главное, чтобы мы все были в этом уверены", — добавил Зеленский.

Что известно об отступлении из Авдеевки ВСУ

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Бойцы ушли из города на заранее подготовленные позиции.

Также мы сообщали, что Зеленский ответил, почему было принято решение вывести войска из Авдеевки. Он подчеркнул, что это не значит, что Россия что-то захватила.

Добавим, что министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ситуация в Авдеевке Донецкой области дала понять, что в Украине существует критическая нехватка оружия. Кроме боеприпасов и военной техники нужно увеличить количество фортификаций на фронте.