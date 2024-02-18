Сбитие Су-34 — пилот направил падающий самолет на жилые дома Луганщины

Взрыв после падения самолета. Фото: скриншот с видео

Украинские силы противовоздушной обороны в субботу, 17 февраля, сбили российский самолет Су-34 в Луганской области. Пилот вражеского истребителя направил воздушное судно на жилые дома.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор в Telegram.

Сбитие Су-34 в Луганской области

"Пилот российского истребителя вчера сбросил несколько управляемых авиационных бомб на позиции украинских защитников. А когда уже поджарили его — думал исключительно о себе, управляя поврежденным самолетом", — написал Лысогор.

Он рассказал, что российский пилот направил самолет не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной Луганской области.

"Жители села Дяково увидели, как этот российский истребитель убивает гражданских", — отметил глава ОВА.

На видео люди говорят, что самолет упал на улицу, где "проживает Любовь Николаевна". О количестве жертв пока неизвестно.

Скриншот поста Лысогора

Напомним, 17 февраля Воздушные Силы уничтожили три вражеских самолета. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35.

Кроме того, сегодня украинские Силы ПВО уничтожили еще один вражеский самолет. В небе над Украиной защитники сбили Су-34.