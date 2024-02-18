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Сбитие Су-34 — пилот направил падающий самолет на жилые дома Луганщины

18 февраля 2024 12:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сбитие Су-34 — пилот направил падающий самолет на жилые дома Луганщины
Взрыв после падения самолета. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские силы противовоздушной обороны в субботу, 17 февраля, сбили российский самолет Су-34 в Луганской области. Пилот вражеского истребителя направил воздушное судно на жилые дома.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор в Telegram.

Сбитие Су-34 в Луганской области

"Пилот российского истребителя вчера сбросил несколько управляемых авиационных бомб на позиции украинских защитников. А когда уже поджарили его — думал исключительно о себе, управляя поврежденным самолетом", — написал Лысогор.

Он рассказал, что российский пилот направил самолет не в поля и леса, а в населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной Луганской области.

"Жители села Дяково увидели, как этот российский истребитель убивает гражданских", — отметил глава ОВА.

На видео люди говорят, что самолет упал на улицу, где "проживает Любовь Николаевна". О количестве жертв пока неизвестно.

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Скриншот поста Лысогора

Напомним, 17 февраля Воздушные Силы уничтожили три вражеских самолета. Речь идет об истребителях Су-34 и Су-35.

Кроме того, сегодня украинские Силы ПВО уничтожили еще один вражеский самолет. В небе над Украиной защитники сбили Су-34.

самолет
оккупанты
ПВО
истребитель
война в Украине

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