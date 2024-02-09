Данілов розповів, чи були українські полонені в російському Іл-76

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: скриншот з відео

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що під час падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня, на борту не було український полонених. Проте наразі Україна не володіє інформацією про долю військових, яких мали обміняти того дня.

Про це секретар РНБО розповів в інтерв'ю "Бабелю".

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Українських полонених на борту Іл-76 не було

Данілов запевнив, що на борту російського літака Іл-76, який розбився у Бєлгородській області, не було українських полонених.

"Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати — ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі. Якби це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б в значній кількості", — наголосив секретар РНБО.

Він вважає, що росіяни скористалися ситуацією та просто все зафільмували для "картинки", аби поширювати пропагандистські матеріали проти нашої держави. Такий план у них був продуманий завчасно.

"У них була заготовлена вся ця історія. І тому дочекаймось, треба просто почекати. Якби це відбувалося, то, повірте, Лавров би в ООН так репетував, і вони б усе це показували. Їм нема чого показати, бо якби це сталося насправді, то була б зовсім інша картинка. Зараз в сучасному світі приховати щось неможливо", — сказав Данілов.

Що трапилось з Іл-76

У Бєлгородській області РФ 24 січня впав військовий літак Іл-76. За інформацією росЗМІ, на борту було щонайменше 63 людини, які загинули. До того ж російські пропагандисти заявили, що на борту літака нібито були українські військовополонені.

Але Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець не може підтвердити перебування українців на борту.

Яку ймовірно брехню поширює Росія про авіакатастрофу Іл-76

Росія не надала Раді безпеки ООН доказів того, що на борту літака Іл-76 були військовополонені українці. До того ж Москва відмовляється від проведення міжнародною комісією розслідування авіакатастрофи.

Також ми повідомляли, що слідчий комітет РФ 26 січня оприлюднив відео, на якому нібито українські військовополонені сідають за борт літака Іл-76. Утім, українські фахівці ставлять під сумнів достовірність відео.

Крім того, Росія заявила, що її військовий літак Іл-76 було збито ракетою, яку начебто випустили з села Липці, що в Харківській області. Також росЗМІ оприлюднили відео, на якому нібито оглядають, прибирають тіла загиблих в авіакатастрофі та начебто показують документи українських військових.

Додамо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що засоби ураження, які було вилучено з місця падіння Іл-76, свідчать про те, що це начебто були ракети систем ППО Франції або США.