Выход ВСУ из Авдеевки — Байден обвинил Конгресс США в бездействии
Украинское военное командование в пятницу, 16 февраля, приняло решение о выводе войск с территории Авдеевки. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что причиной тому стал недостаток боеприпасов и сокращение запасов.
Об этом говорится на сайте Белого дома.
Байден обвинил Конгресс США
Байден подчеркнул, что ВСУ были вынуждены выйти из Авдеевки в результате бездействия Конгресса США, что привело к первым заметным успехам россиян за несколько месяцев.
Американский лидер позвонил украинскому главе Владимиру Зеленскому и отметил необходимость для Конгресса срочно принять законопроект о дополнительном финансировании национальной безопасности для обеспечения украинских сил.
Также он подтвердил сильную двухпартийную поддержку правительства США и среди американского народа суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, что в Институте изучения войны объяснили, как Россия смогла захватить Авдеевку.
Ранее Центр национального сопротивления сообщил, что подразделения российского ГРУ понесли критические потери во время "мясных штурмов" в Авдеевке.
Также Зеленский заявил, что ВСУ вышли из города из-за ослабления военной помощи нашему государству. Однако, по его словам, мы все вернем.
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