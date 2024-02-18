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Выход ВСУ из Авдеевки — Байден обвинил Конгресс США в бездействии

18 февраля 2024 08:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Выход ВСУ из Авдеевки — Байден обвинил Конгресс США в бездействии
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинское военное командование в пятницу, 16 февраля, приняло решение о выводе войск с территории Авдеевки. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает, что причиной тому стал недостаток боеприпасов и сокращение запасов.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Байден обвинил Конгресс США

Байден подчеркнул, что ВСУ были вынуждены выйти из Авдеевки в результате бездействия Конгресса США, что привело к первым заметным успехам россиян за несколько месяцев.

Американский лидер позвонил украинскому главе Владимиру Зеленскому и отметил необходимость для Конгресса срочно принять законопроект о дополнительном финансировании национальной безопасности для обеспечения украинских сил.

Также он подтвердил сильную двухпартийную поддержку правительства США и среди американского народа суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, что в Институте изучения войны объяснили, как Россия смогла захватить Авдеевку.

Ранее Центр национального сопротивления сообщил, что подразделения российского ГРУ понесли критические потери во время "мясных штурмов" в Авдеевке.

Также Зеленский заявил, что ВСУ вышли из города из-за ослабления военной помощи нашему государству. Однако, по его словам, мы все вернем.

Джо Байден
США
Конгресс
военная помощь
война в Украине

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