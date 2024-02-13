Взрывы в Днепре сейчас, 12 февраля, оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре, - Филатов

Взрывы в Днепре — оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре, — мэр
Взрывы в Днепре раздались в понедельник, 12 февраля, около полуночи. В городе объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты ударили дронами "шахед" по гражданской инфраструктуре.
Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.
Удар по Днепру 12 февраля - что известно
"Ненавижу. Бьют по гражданской инфраструктуре", — написал Филатов.
По данным местных пабликов, в одном из районов был слышен карет скорой медицинской помощи.
Людей призвали покинуть улицы и позаботиться о собственной безопасности.
Кроме того, из-за атаки РФ в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением.
Как сообщает "Днепропроводоканал", в связи с перебоями света остановлена насосная насосная станка на пер. Фестивальный на жилмассиве "Левобережный-3".
Воздушная тревога в Украине
По состоянию на 00:27, 13 февраля воздушная тревога, которая была объявлена еще около 22:00 12 февраля, продолжается в шести областях. А именно:
- Днепропетровская,
- Херсонская,
- Луганская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Николаевская.
Напомним, 12 февраля Воздушные силы сообщили, что российская армия осуществила пуск дронов Shahed-136 в направлении Украины. В результате воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Кроме того, 12 февраля российские ракеты двигались в направлении Кировоградской и Черкасской областей, из-за чего в регионах звучала воздушная тревога.
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