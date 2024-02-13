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Взрывы в Днепре — оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре, — мэр

13 февраля 2024 00:11
обновлено: 00:32
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Днепре сейчас, 12 февраля, оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре, - Филатов
Пожар после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Взрывы в Днепре раздались в понедельник, 12 февраля, около полуночи. В городе объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты ударили дронами "шахед" по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

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Удар по Днепру
Удар по Днепру – информация от Филатова. Фото: скриншот

Удар по Днепру 12 февраля - что известно

"Ненавижу. Бьют по гражданской инфраструктуре", — написал Филатов.

По данным местных пабликов, в одном из районов был слышен карет скорой медицинской помощи.

Людей призвали покинуть улицы и позаботиться о собственной безопасности.

Кроме того, из-за атаки РФ в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Как сообщает "Днепропроводоканал", в связи с перебоями света остановлена насосная насосная станка на пер. Фестивальный на жилмассиве "Левобережный-3".

Удар по Днепру – часть города без воды
Удар по Днепру – часть города без воды. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

По состоянию на 00:27, 13 февраля воздушная тревога, которая была объявлена еще около 22:00 12 февраля, продолжается в шести областях. А именно:

  • Днепропетровская,
  • Херсонская,
  • Луганская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Николаевская.
Карта воздушных тревог 13 февраля. Фото: скриншот
Карта воздушных тревог 13 февраля. Фото: скриншот

Напомним, 12 февраля Воздушные силы сообщили, что российская армия осуществила пуск дронов Shahed-136 в направлении Украины. В результате воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Кроме того, 12 февраля российские ракеты двигались в направлении Кировоградской и Черкасской областей, из-за чего в регионах звучала воздушная тревога.

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