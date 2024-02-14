Валентинка от ГУР — лучшие мемы об уничтожении корабля "Цезарь Куников"
Вооруженные силы Украины вместе с подразделениями Главного управления разведки в среду, 14 февраля, потопили крупный российский десантный корабль "Цезарь Куников". На эти события украинцы отреагировали очередной порцией мемов.
Забавные фотолягушки и мемы, в которых высмеивается уничтожение российского корабля, стали распространяться по сети.
Мемы о корабле "Цезарь Куников"
Уничтожение одного из самых мощных российских кораблей вызвало бурную реакцию среди украинских пользователей соцсетей. Особенно они обратили внимание на то, что "Цезарь Куников" был потоплен 14 февраля — на День влюбленных. Это и стало центральной частью шуток.
Одна из шуток была посвящена богу любви Купидону, поражающему российский корабль своей стрелой.
Также значительное количество забавных картинок представляло собой забавные "валентинки", которые по желанию можно распечатать и подарить любимому человеку.
Напомним, в ночь на 14 февраля Вооруженные силы Украины обезвредили еще одно вражеское судно — ВДК "Цезарь Куников". Известно, что корабль затонул под Алупкой, он был поражен дронами Magura V5.
Чем запомнился этот российский корабль и каков символизм в нынешней атаке ВСУ и ГУР МО — рассказывали в материале Новини.LIVE.
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