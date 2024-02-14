Валентинка от ГУР — лучшие мемы об уничтожении корабля "Цезарь Куников"

Десантный корабль "Цезарь Куников". Фото: росСМИ

Вооруженные силы Украины вместе с подразделениями Главного управления разведки в среду, 14 февраля, потопили крупный российский десантный корабль "Цезарь Куников". На эти события украинцы отреагировали очередной порцией мемов.

Забавные фотолягушки и мемы, в которых высмеивается уничтожение российского корабля, стали распространяться по сети.

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Мемы о корабле "Цезарь Куников"

Уничтожение одного из самых мощных российских кораблей вызвало бурную реакцию среди украинских пользователей соцсетей. Особенно они обратили внимание на то, что "Цезарь Куников" был потоплен 14 февраля — на День влюбленных. Это и стало центральной частью шуток.

Забавное стихотворение о потопленном корабле. Фото: Радио Люкс

Мем об потопленном российском корабле. Фото: Радио Люкс

Одна из шуток была посвящена богу любви Купидону, поражающему российский корабль своей стрелой.

Купидон стреляет по русскому кораблю. Фото: Радио Люкс

Фотожаба с шуткой о названии российского корабля. Фото: Радио Люкс

Также значительное количество забавных картинок представляло собой забавные "валентинки", которые по желанию можно распечатать и подарить любимому человеку.

Валентинка с потопленным кораблем РФ. Фото: Радио Люкс

"Валентинка" из знаменитой серии "Любовь это...". Фото: Радио Люкс

Насмешливая "валентинка" россиянам от ГУР. Фото: Радио Люкс

Напомним, в ночь на 14 февраля Вооруженные силы Украины обезвредили еще одно вражеское судно — ВДК "Цезарь Куников". Известно, что корабль затонул под Алупкой, он был поражен дронами Magura V5.

Чем запомнился этот российский корабль и каков символизм в нынешней атаке ВСУ и ГУР МО — рассказывали в материале Новини.LIVE.