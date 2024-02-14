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Валентинка від ГУР — найкращі меми про знищення корабля "Цезар Куніков"

14 лютого 2024 16:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Валентинка від ГУР — найкращі меми про знищення корабля "Цезар Куніков"
Десантний корабель "Цезар Куніков". Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Збройны сили України разом з підрозділами Головного управління розвідки у середу, 14 лютого, потопили великий російський десантний корабель "Цезар Куніков". На цю подію українці відреагували черговою порцією мемів. 

Кумедні фотожаби та меми, в яких висміюється знищення російського корабля, стали ширитися мережею.

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Меми про корабель "Цезар Куніков"

Знищення одного з найпотужніших російських кораблів викликало бурхливу реакцію серед українських користувачів соцмереж. Особливо вони звернули увагу на те, що "Цезар Куніков" був потоплений 14 лютого — на День закоханих. Це і стало центральною частиною жартів.

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Кумедний вірш про потоплений корабель. Фото: Радіо Люкс
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Мем про потоплений російський корабель. Фото: Радіо Люкс

Один з жартів був присвячений богу кохання Купідону, який вражає російський корабель своєю стрілою.

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Купідон стріляє по російському кораблю. Фото: Радіо Люкс 
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Фотожаба з жартом щодо назви російського корабля. Фото: Радіо Люкс

Також значна кількість кумедних картинок являти собою кумедні "валентинки", які за бажання можна видрукувати й подарувати коханій людині.

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Валентинка з потопленим кораблем РФ. Фото: Радіо Люкс
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"Валентинка" зі знаменитої серії "Любов це...". Фото: Радіо Люкс
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Глузлива "валентинка" росіянам від ГУР. Фото: Радіо Люкс

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого Збройні сили України знешкодили ще одне вороже судно — ВДК "Цезар Куніков". Відомо, що корабель затонув під Алупкою, він був уражений дронами Magura V5. 

Чим запам’ятався цей російський корабель і який символізм є у нинішній атаці ЗСУ та ГУР МО — розповідали у матеріалі Новини.LIVE.

війна
ЗСУ
українці
корабель
меми
Україна
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флот

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