Валентинка від ГУР — найкращі меми про знищення корабля "Цезар Куніков"
Збройны сили України разом з підрозділами Головного управління розвідки у середу, 14 лютого, потопили великий російський десантний корабель "Цезар Куніков". На цю подію українці відреагували черговою порцією мемів.
Кумедні фотожаби та меми, в яких висміюється знищення російського корабля, стали ширитися мережею.
Меми про корабель "Цезар Куніков"
Знищення одного з найпотужніших російських кораблів викликало бурхливу реакцію серед українських користувачів соцмереж. Особливо вони звернули увагу на те, що "Цезар Куніков" був потоплений 14 лютого — на День закоханих. Це і стало центральною частиною жартів.
Один з жартів був присвячений богу кохання Купідону, який вражає російський корабель своєю стрілою.
Також значна кількість кумедних картинок являти собою кумедні "валентинки", які за бажання можна видрукувати й подарувати коханій людині.
Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого Збройні сили України знешкодили ще одне вороже судно — ВДК "Цезар Куніков". Відомо, що корабель затонув під Алупкою, він був уражений дронами Magura V5.
Чим запам’ятався цей російський корабель і який символізм є у нинішній атаці ЗСУ та ГУР МО — розповідали у матеріалі Новини.LIVE.
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