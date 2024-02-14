Валентинка від ГУР — найкращі меми про знищення корабля "Цезар Куніков"

Десантний корабель "Цезар Куніков". Фото: росЗМІ

Збройны сили України разом з підрозділами Головного управління розвідки у середу, 14 лютого, потопили великий російський десантний корабель "Цезар Куніков". На цю подію українці відреагували черговою порцією мемів.

Кумедні фотожаби та меми, в яких висміюється знищення російського корабля, стали ширитися мережею.

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Меми про корабель "Цезар Куніков"

Знищення одного з найпотужніших російських кораблів викликало бурхливу реакцію серед українських користувачів соцмереж. Особливо вони звернули увагу на те, що "Цезар Куніков" був потоплений 14 лютого — на День закоханих. Це і стало центральною частиною жартів.

Кумедний вірш про потоплений корабель. Фото: Радіо Люкс

Мем про потоплений російський корабель. Фото: Радіо Люкс

Один з жартів був присвячений богу кохання Купідону, який вражає російський корабель своєю стрілою.

Купідон стріляє по російському кораблю. Фото: Радіо Люкс

Фотожаба з жартом щодо назви російського корабля. Фото: Радіо Люкс

Також значна кількість кумедних картинок являти собою кумедні "валентинки", які за бажання можна видрукувати й подарувати коханій людині.

Валентинка з потопленим кораблем РФ. Фото: Радіо Люкс

"Валентинка" зі знаменитої серії "Любов це...". Фото: Радіо Люкс

Глузлива "валентинка" росіянам від ГУР. Фото: Радіо Люкс

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого Збройні сили України знешкодили ще одне вороже судно — ВДК "Цезар Куніков". Відомо, що корабель затонув під Алупкою, він був уражений дронами Magura V5.

Чим запам’ятався цей російський корабель і який символізм є у нинішній атаці ЗСУ та ГУР МО — розповідали у матеріалі Новини.LIVE.