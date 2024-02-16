В ряде областей объявлена воздушная тревога
16 февраля 2024 22:05
Ракета летит по ночному небу. Фото: kor.ill.in.ua
В части Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в областях.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Воздушная тревога в Украине
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Это связано с угрозой применения врагом баллистических ракет в половине областей Украины.
Пока тревога продолжается, в том числе в Киеве. Украинцев призывают не покидать укрытие.
Ранее мы сообщали, что в Украине была объявлена воздушная тревога из-за пуска Россией баллистических ракет.
Напомним, в ночь на 16 февраля россияне атаковали ракетой Полтавскую область. На территории Миргородского района было зафиксировано попадание.
Читайте Новини.LIVE!