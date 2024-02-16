В ряде областей объявлена воздушная тревога

Ракета летит по ночному небу. Фото: kor.ill.in.ua

В части Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Название

Воздушная тревога в Украине

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Это связано с угрозой применения врагом баллистических ракет в половине областей Украины.

Пока тревога продолжается, в том числе в Киеве. Украинцев призывают не покидать укрытие.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Украине была объявлена воздушная тревога из-за пуска Россией баллистических ракет.

Напомним, в ночь на 16 февраля россияне атаковали ракетой Полтавскую область. На территории Миргородского района было зафиксировано попадание.