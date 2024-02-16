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В ряде областей объявлена воздушная тревога

16 февраля 2024 22:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ряде областей объявлена воздушная тревога
Ракета летит по ночному небу. Фото: kor.ill.in.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В части Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в областях.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

тревога
Название

Воздушная тревога в Украине

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Это связано с угрозой применения врагом баллистических ракет в половине областей Украины.

Пока тревога продолжается, в том числе в Киеве. Украинцев призывают не покидать укрытие.

карта
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Украине была объявлена воздушная тревога из-за пуска Россией баллистических ракет.

Напомним, в ночь на 16 февраля россияне атаковали ракетой Полтавскую область. На территории Миргородского района было зафиксировано попадание.

Киев
война
Украина
обстрелы
ракетный удар

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