В Україні лунає повітряна тривога 16 лютого

Повітряна тривога в Україні — які області під загрозою
16 лютого 2024 16:52
оновлено: 16:58
Ворожа ракета в небі. Ілюстративне фото: AP
Повітряна тривога в Україні в п'ятницю, 16 лютого, оголошена через пуск Росією балістичних ракет. Повітряна зброя прямує в напрямку Кривого Рогу.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил.
Повторна повітряна тривога в Україні 16 лютого
В Україні вкотре за день лунають сигнали повітряної тривоги в декількох областях. Під загрозою ракетного ураження перебуває Кривий Ріг.
"Ракета на Кривий Ріг!" — зпзначили ПС ЗСУ.
Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:
- Харківській;
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Херсонській.
Нагадаємо, 8 лютого в Кривому Розі лунали вибухи. Росіяни застосували ракету Х-59 по місту.
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