В Україні лунає повітряна тривога 16 лютого

Ворожа ракета в небі. Ілюстративне фото: AP

Повітряна тривога в Україні в п'ятницю, 16 лютого, оголошена через пуск Росією балістичних ракет. Повітряна зброя прямує в напрямку Кривого Рогу.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил.

Повторна повітряна тривога в Україні 16 лютого

В Україні вкотре за день лунають сигнали повітряної тривоги в декількох областях. Під загрозою ракетного ураження перебуває Кривий Ріг.

"Ракета на Кривий Ріг!" — зпзначили ПС ЗСУ.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:

Харківській;

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій;

Херсонській.

Мапа повітряних тривог 16 лютого

Нагадаємо, 8 лютого в Кривому Розі лунали вибухи. Росіяни застосували ракету Х-59 по місту.