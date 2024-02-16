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Повітряна тривога в Україні — які області під загрозою

16 лютого 2024 16:52
оновлено: 16:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні лунає повітряна тривога 16 лютого
Ворожа ракета в небі. Ілюстративне фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Повітряна тривога в Україні в п'ятницю, 16 лютого, оголошена через пуск Росією балістичних ракет. Повітряна зброя прямує в напрямку Кривого Рогу.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил.

Повторна повітряна тривога в Україні 16 лютого

В Україні вкотре за день лунають сигнали повітряної тривоги в декількох областях. Під загрозою ракетного ураження перебуває Кривий Ріг.

"Ракета на Кривий Ріг!" — зпзначили ПС ЗСУ.

Сриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:

  • Харківській;
  • Кіровоградській;
  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Запорізькій;
  • Херсонській.
Мапа повітряних тривог 16 лютого
Мапа повітряних тривог 16 лютого

Нагадаємо, 8 лютого в Кривому Розі лунали вибухи. Росіяни застосували ракету Х-59 по місту.

війна
Кривий Ріг
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